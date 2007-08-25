Раздел: Невероятное
ДНК-тест останков древних людей привел к неожиданным выводам
Останки голубоглазых людей обнаружили в Израиле.
Община образовалась в Леванте в результате кровосмешения коренных жителей региона и мигрантов, которые прибыли из Ирана. Результаты экспертизы показали, что другие способы появления необычных людей не подходят к данному случаю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Тест ДНК был сделан в качестве подтверждения догадок экспертов, которые позднее заявили, что в Израиле обнаружены 6500-летние останки людей с аномальными голубыми глазами.
Появилась информация и о цвете кожи того народа, который имел очень светлый тон, не типичный для жителей региона той эпохи, также стало понятно распространение культуры халколитов в Леванте.
Исследователи сообщили, что 22 из 600 обнаруженных скелета имели отношение к людям с аномальными голубыми глазами и очень светлой кожей. Среди археологов проходило немало дискуссий относительно распространения данного вида людей, и одним из вариантов были торговые отношения и другие взаимосвязи народов.
Читайте также: В австралийском лесу встретили снежного человека
Однако оказалось, что процесс миграции стал отправной точкой к появлению необычных людей, которые свой род в дальнейшем продолжить не смогли и вымерли.
Община образовалась в Леванте в результате кровосмешения коренных жителей региона и мигрантов, которые прибыли из Ирана. Результаты экспертизы показали, что другие способы появления необычных людей не подходят к данному случаю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Тест ДНК был сделан в качестве подтверждения догадок экспертов, которые позднее заявили, что в Израиле обнаружены 6500-летние останки людей с аномальными голубыми глазами.
Появилась информация и о цвете кожи того народа, который имел очень светлый тон, не типичный для жителей региона той эпохи, также стало понятно распространение культуры халколитов в Леванте.
Исследователи сообщили, что 22 из 600 обнаруженных скелета имели отношение к людям с аномальными голубыми глазами и очень светлой кожей. Среди археологов проходило немало дискуссий относительно распространения данного вида людей, и одним из вариантов были торговые отношения и другие взаимосвязи народов.
Читайте также: В австралийском лесу встретили снежного человека
Однако оказалось, что процесс миграции стал отправной точкой к появлению необычных людей, которые свой род в дальнейшем продолжить не смогли и вымерли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
754
0
Также советуем посмотреть
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
Оставьте свой комментарий