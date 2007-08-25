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ДНК-тест останков древних людей привел к неожиданным выводам

ДНК-тест останков древних людей привел к неожиданным выводам Останки голубоглазых людей обнаружили в Израиле.

Община образовалась в Леванте в результате кровосмешения коренных жителей региона и мигрантов, которые прибыли из Ирана. Результаты экспертизы показали, что другие способы появления необычных людей не подходят к данному случаю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Тест ДНК был сделан в качестве подтверждения догадок экспертов, которые позднее заявили, что в Израиле обнаружены 6500-летние останки людей с аномальными голубыми глазами.

Появилась информация и о цвете кожи того народа, который имел очень светлый тон, не типичный для жителей региона той эпохи, также стало понятно распространение культуры халколитов в Леванте.

Исследователи сообщили, что 22 из 600 обнаруженных скелета имели отношение к людям с аномальными голубыми глазами и очень светлой кожей. Среди археологов проходило немало дискуссий относительно распространения данного вида людей, и одним из вариантов были торговые отношения и другие взаимосвязи народов.

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Однако оказалось, что процесс миграции стал отправной точкой к появлению необычных людей, которые свой род в дальнейшем продолжить не смогли и вымерли.
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 Теги: Израиль, останки

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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