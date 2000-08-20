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Раздел: Невероятное  
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Президент США встретился со знаменитым конспирологом

Президент США встретился со знаменитым конспирологом Предмет разговора остался засекреченным.

Дональд Трамп лично пригласил 23 августа Лионеля Леброна, ведущего конспиролога, в Белый дом. Вместе с теоретиком заговора также была его жена. Информацию о встрече лично опубликовал Лионель в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Мужчина является толкователем таинственных сообщений-подсказок от QAnon. Если верить некоторым слухам, QAnon – чиновник из администрации президента. Он не раз заявлял о борьбе Трампа с гидрой Глубокого государства. Многие сторонники президента почитают QAnon, даже одевают футболки с его символикой.

К сожалению, конкретной информации о встрече нет. Из поста социальной сети можно лишь сказать об экскурсии по Белому дому и тайности всех обговоренных вещей.

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Мы лишь заметим, что раз встреча была секретной, значит, обсуждались важные, актуальные темы. Следовательно, теории конспиролога совсем не являются теориями, в них может скрываться истина.
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 Теги: Дональд Трамп, конспиролог

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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