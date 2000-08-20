» » Под водой в Болгарии нашли необычное сооружение
Раздел: Невероятное  
0

Под водой в Болгарии нашли необычное сооружение

Под водой в Болгарии нашли необычное сооружение Дайверы нашли развалины древней крепости.

Экспедиция Национального музея истории Болгарии обнаружила развалины ранее неизвестных укреплений в районе острова Святого Фомы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Команда нашла два поселения с керамикой, датируемой I веком до н. э. В одном из поселений обнаружены остатки фракийской крепостной стены, а в другом строительные каменные блоки, которые добывались для острова.

Археологи считают, что в древние времена он был полуостровом, сообщает «Моя планета» со ссылкой на БТА.

Ранее на острове Святого Фомы экспедиция нашла руины фракийского святилища, средневекового монастыря и постройки поздней Античности. Остров расположен в 15 км от Созополя, одного из старейших городов региона.

Читайте также: Президент США встретился со знаменитым конспирологом

Первые поселения появились там еще в IV–III тысячелетии до н. э., долгое время город был портовой базой греков и римлян.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Болгария, крепость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     2711
     0

Похожие новости по теме

Ученые случайно нашли развалины древнего монастыря Ученые случайно нашли развалины древнего монастыря

В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря

В Китае обнаружили уникальную находку В Китае обнаружили уникальную находку

Археологи нашли военную цитадель XIII века в Юго-Западном Китае, сообщает портал Xinhua.

В Антарктиде нашли таинственные развалины В Антарктиде нашли таинственные развалины

В Антарктиде ученые обнаружили руины древнего поселения или небольшого города.

Греческие археологи нашли неизвестный город под землей Греческие археологи нашли неизвестный город под землей

Археологам удалось найти осколки керамики и монеты, самые древние из которых датированы концом VI века до нашей эры.

Археологи нашли древний город рядом с базой ИГИЛ Археологи нашли древний город рядом с базой ИГИЛ

Археологи обнаружили в Ираке город бронзового века.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх