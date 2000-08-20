Раздел: Невероятное
Под водой в Болгарии нашли необычное сооружение
Дайверы нашли развалины древней крепости.
Экспедиция Национального музея истории Болгарии обнаружила развалины ранее неизвестных укреплений в районе острова Святого Фомы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Команда нашла два поселения с керамикой, датируемой I веком до н. э. В одном из поселений обнаружены остатки фракийской крепостной стены, а в другом строительные каменные блоки, которые добывались для острова.
Археологи считают, что в древние времена он был полуостровом, сообщает «Моя планета» со ссылкой на БТА.
Ранее на острове Святого Фомы экспедиция нашла руины фракийского святилища, средневекового монастыря и постройки поздней Античности. Остров расположен в 15 км от Созополя, одного из старейших городов региона.
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Первые поселения появились там еще в IV–III тысячелетии до н. э., долгое время город был портовой базой греков и римлян.
Экспедиция Национального музея истории Болгарии обнаружила развалины ранее неизвестных укреплений в районе острова Святого Фомы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Команда нашла два поселения с керамикой, датируемой I веком до н. э. В одном из поселений обнаружены остатки фракийской крепостной стены, а в другом строительные каменные блоки, которые добывались для острова.
Археологи считают, что в древние времена он был полуостровом, сообщает «Моя планета» со ссылкой на БТА.
Ранее на острове Святого Фомы экспедиция нашла руины фракийского святилища, средневекового монастыря и постройки поздней Античности. Остров расположен в 15 км от Созополя, одного из старейших городов региона.
Читайте также: Президент США встретился со знаменитым конспирологом
Первые поселения появились там еще в IV–III тысячелетии до н. э., долгое время город был портовой базой греков и римлян.
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