Раздел: Невероятное
Около Гренландии начали таять многолетние ледники
На планете происходит глобальное изменение климата.
К северу от Гренландии впервые было зафиксировано таяние многолетнего льда. Этот факт, как отмечают авторитетные климатологи, свидетельствует об опасности, которая нависла над белыми медведями и арктическими тюленями. И не только над ними - если лед продолжит таять, то Землю ждет глобальная катастрофа - бьют тревогу ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
«Еще совсем недавно прочный лед, который покрывает значительную площадь арктических просторов, стал хрупким. Сплошные ледовые поля разделяются на отдельные фрагменты, которые относятся течением и исчезают. Море у северного побережья Гренландии, соответственно, освобождается от льда. Это грозит вымиранием живущим здесь животным, а также предупреждает нас о надвигающейся климатической катастрофе», - пишут ученые.
В общем, глобальное потепление продолжает вступать в свои права, а люди, как показывают многочисленные исследования, не в силах совладать с изменением климата столь грандиозного масштаба.
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Если так пойдет и дальше, то уже к концу (или даже к середине) двадцать первого века наша планета преобразится в самой значительной степени.
К северу от Гренландии впервые было зафиксировано таяние многолетнего льда. Этот факт, как отмечают авторитетные климатологи, свидетельствует об опасности, которая нависла над белыми медведями и арктическими тюленями. И не только над ними - если лед продолжит таять, то Землю ждет глобальная катастрофа - бьют тревогу ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
«Еще совсем недавно прочный лед, который покрывает значительную площадь арктических просторов, стал хрупким. Сплошные ледовые поля разделяются на отдельные фрагменты, которые относятся течением и исчезают. Море у северного побережья Гренландии, соответственно, освобождается от льда. Это грозит вымиранием живущим здесь животным, а также предупреждает нас о надвигающейся климатической катастрофе», - пишут ученые.
В общем, глобальное потепление продолжает вступать в свои права, а люди, как показывают многочисленные исследования, не в силах совладать с изменением климата столь грандиозного масштаба.
Читайте также: Под водой в Болгарии нашли необычное сооружение
Если так пойдет и дальше, то уже к концу (или даже к середине) двадцать первого века наша планета преобразится в самой значительной степени.
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