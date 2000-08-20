Раздел: Невероятное
Ученые открыли сотни новых галактик
Галактики были скрыты светом, которые испускает очень активная черная дыра.
Ученые из Массачусетского технологического института открыли сотни галактик, которые были скрыты светом, который испускает квазар PKS1353-341, расположен в 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Как сообщает Naked science, объект настолько яркий, что сначала ученые решили, что он располагается в своей области пространства сам по себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
В ходе же нового исследования ученым удалось установить, что квазар располагается в центре галактического кластера. По мнению исследователей, он горит настолько ярко, поскольку находится в процессе "безумного обжорства". Огромные куски материи падают в квазар с окружающего его диска, из-за чего черная дыра излучает огромные объемы энергии. Команда предполагает, что этот квазар в 46 миллиардов раз ярче Солнца.
Яркий свет, производимый в процессе этого "пиршества", в ответе за сокрытие галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Они ожидают, что сияние черной дыры в итоге иссякнет - и кластер будет выглядеть так же, как обычно выглядят галактические кластеры.
Читайте также: Обнаружена аномальная разновидность древних галактик
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
Ученые из Массачусетского технологического института открыли сотни галактик, которые были скрыты светом, который испускает квазар PKS1353-341, расположен в 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Как сообщает Naked science, объект настолько яркий, что сначала ученые решили, что он располагается в своей области пространства сам по себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
В ходе же нового исследования ученым удалось установить, что квазар располагается в центре галактического кластера. По мнению исследователей, он горит настолько ярко, поскольку находится в процессе "безумного обжорства". Огромные куски материи падают в квазар с окружающего его диска, из-за чего черная дыра излучает огромные объемы энергии. Команда предполагает, что этот квазар в 46 миллиардов раз ярче Солнца.
Яркий свет, производимый в процессе этого "пиршества", в ответе за сокрытие галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Они ожидают, что сияние черной дыры в итоге иссякнет - и кластер будет выглядеть так же, как обычно выглядят галактические кластеры.
Читайте также: Обнаружена аномальная разновидность древних галактик
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
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