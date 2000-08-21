Йеллоустоун удивил ученых новыми свойствами

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Сейсмологи же в свою очередь настроены на дальнейшие поиски, чтобы предугадать дальнейшие действия вулкана.

Американские исследователи заявили о большой вероятности скорого извержения вулкана Йеллоустоуна. К извержению самого крупного вулкана на Земле может привести землетрясение в 5 баллов по шкале Рихтера.