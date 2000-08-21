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Раздел: Невероятное  
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Йеллоустоун удивил ученых новыми свойствами

Йеллоустоун удивил ученых новыми свойствами Температура воды в гейзерах значительно увеличилась.

На канале Mary Greeley вышел ролик под названием «Тревога! Гейзеры Йеллоустоуна высохли!». Видео сразу же заинтересовало многих журналистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Mary утаила источники и сервисы, которыми пользовалась для мониторинга состояния кальдеры, однако указала сообщество, в котором идет активное обсуждение гейзеров Йеллоустоуна. Так, на сайте пользователи отмечают уменьшение воды в гейзерах или полное её высыхание, как в случае с гейзером Steamboat.

Информация, к слову, подтверждается. Ранее мы писали о значительном увеличении температуры воды в гейзерах. Связано это было с подъемом мантийного плюма. Сейчас датчики показывают очень низкую температуру, и это спустя несколько недель. Магма никуда уйти не могла, следовательно, устройства сейчас передают информацию не о температуре воды, а о температуре воздуха. Датчики просто осушились.

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Таким образом, в данный момент Йеллоустоун не кипит, а высыхает. Вода уходит в какието подземные резервуары. Остатки жидкости просто выкипели. Ученые затрудняются ответить, что будет дальше с кальдерой, какие процессы в ней будут происходить.

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 Теги: гейзеры, вода

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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