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На Алтае нашли гибрид неандертальцев и денисовцев

На Алтае нашли гибрид неандертальцев и денисовцевНайденный в одной из пещер обломок кости принадлежал девочке, жившей примерно 50 тысяч лет назад и происходившей от двух разных видов.

Международная группа ученых извлекла ДНК из останков древних людей, которые были найдены шесть лет назад в Денисовой пещере на Алтае.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время, по крайней мере один человек был своего рода гибридом неандертальцев и "денисовцев", говорится в статье BBC.

ДНК, извлеченная из фрагментов костей, показала, что девушка, чьи останки были найдены в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, была дочкой матери-неандерталки и денисовского человека - ныне вымершего подвида или вида людей.

Сравнив пары хромосом, ученые обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только денисовские гены, а вторая – их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были "гибридами", как она сама. Соответственно, ее папа был "денисовцем", а мама – неандертальской женщиной.

"Мы знали из предыдущих исследований, что неандертальцы и денисовцы наверняка иногда заводили общих детей. Но я никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем реального потомка этих двух групп", - говорит Вивьен Слон, исследователь Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (MPI-EVA) в немецком Лейпциге.

У современных людей неафриканского происхождения в ДНК есть небольшая неандертальская составляющая. У некоторых других представителей населения неафриканского происхождения, в зависимости от того, где они живут, также есть часть ДНК, унаследованная от людей из Азии, известных как денисовцы.

Тот факт, что гены передались через поколения, подтверждает, что где-то должно было произойти скрещивание. Однако единственное известное место, где обнаружены ископаемые останки как денисовских людей, так и неандертальцев, находится в Денисовой пещере в Алтайских горах.

Геном был исследован у менее чем 20 так называемых архаичных людей, принадлежащих к видам, отличным от homo sapiens.

"И вдруг из этого очень небольшого числа людей мы находим одного со смешанной родословной - ровно 50 на 50", - отметила в интервью доктор Вивиан Слон.

Известно, что неандертальцы и денисовцы одновременно проживали в некоторых районах Евразии: неандертальцы на западе и денисовцы на востоке. Их следы теряются примерно 40 тысяч лет назад - ка полагают ученые, именно тогда оба вида вымерли, уступив место современному человеку. Поскольку неандертальцы мигрировали на восток, они, возможно, иногда сталкивались с денисовцами, а также с ранними homo sapiens.

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"У неандертальских и денисовских мужчин и женщин было немного шансов встретиться Но когда они встречались, то, должно быть, часто спаривались - гораздо чаще, чем мы думали раньше", - говорит Сванте Паабо, директор MPI-EVA.
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 Теги: останки, неандертальцы

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Сегодня, 15:26 » Автор: Богдан Процив
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