Раздел: Невероятное
В Тихом океане нашли странные большие следы
Неизвестное существо оставило отпечатки на дне океана.
Английский робот-ныряльщик, опустившийся недавно на дно Тихого океана, обнаружил там странные гигантские следы, происхождение которых океанологи пока не в состоянии объяснить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Самое поразительное и загадочное то, что эти огромные углубления в грунте весьма похожи на отпечатки чьих-то лап. Стоит ли говорить, что официальная наука не знает великанов-существ, которые могли бы вот так разгуливать по дну океана на глубине нескольких километров.
Поначалу удивленные ученые предположили, что таинственные отметины можно объяснить какими-либо геологическими процессами, однако такую гипотезу быстро отбросили в сторону. Во-первых, следы крайне похожи друг на друга. А во-вторых, их расположение подозрительно напоминает результат ходьбы некоего двулапого животного. Всего оснащенный камерой робот зафиксировал порядка 3500 отпечатков в песке. Каждый из них имеет длину около 2,5 метра и глубину не менее 13 сантиметров.
Авторами потенциально сенсационной находки стали представители Национального Океанологического Центра в Саутгемптоне. Команда под руководством доктора Ли Марша опустила робот на 4-киломметровую глубину в так называемой Зоне Клиппертона между Мексикой и Гавайями.
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Как нетрудно догадаться, из-за колоссального давления здесь не могут обитать какие-либо крупные животные. Потому можно только догадываться, кто или что оставило в подводном грунте такие следы…
Английский робот-ныряльщик, опустившийся недавно на дно Тихого океана, обнаружил там странные гигантские следы, происхождение которых океанологи пока не в состоянии объяснить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Самое поразительное и загадочное то, что эти огромные углубления в грунте весьма похожи на отпечатки чьих-то лап. Стоит ли говорить, что официальная наука не знает великанов-существ, которые могли бы вот так разгуливать по дну океана на глубине нескольких километров.
Поначалу удивленные ученые предположили, что таинственные отметины можно объяснить какими-либо геологическими процессами, однако такую гипотезу быстро отбросили в сторону. Во-первых, следы крайне похожи друг на друга. А во-вторых, их расположение подозрительно напоминает результат ходьбы некоего двулапого животного. Всего оснащенный камерой робот зафиксировал порядка 3500 отпечатков в песке. Каждый из них имеет длину около 2,5 метра и глубину не менее 13 сантиметров.
Авторами потенциально сенсационной находки стали представители Национального Океанологического Центра в Саутгемптоне. Команда под руководством доктора Ли Марша опустила робот на 4-киломметровую глубину в так называемой Зоне Клиппертона между Мексикой и Гавайями.
Читайте также: Британская школьница сфотографировала Лох-несское чудовище
Как нетрудно догадаться, из-за колоссального давления здесь не могут обитать какие-либо крупные животные. Потому можно только догадываться, кто или что оставило в подводном грунте такие следы…
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