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В Тихом океане нашли странные большие следы

В Тихом океане нашли странные большие следы Неизвестное существо оставило отпечатки на дне океана.

Английский робот-ныряльщик, опустившийся недавно на дно Тихого океана, обнаружил там странные гигантские следы, происхождение которых океанологи пока не в состоянии объяснить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Самое поразительное и загадочное то, что эти огромные углубления в грунте весьма похожи на отпечатки чьих-то лап. Стоит ли говорить, что официальная наука не знает великанов-существ, которые могли бы вот так разгуливать по дну океана на глубине нескольких километров.

Поначалу удивленные ученые предположили, что таинственные отметины можно объяснить какими-либо геологическими процессами, однако такую гипотезу быстро отбросили в сторону. Во-первых, следы крайне похожи друг на друга. А во-вторых, их расположение подозрительно напоминает результат ходьбы некоего двулапого животного. Всего оснащенный камерой робот зафиксировал порядка 3500 отпечатков в песке. Каждый из них имеет длину около 2,5 метра и глубину не менее 13 сантиметров.

Авторами потенциально сенсационной находки стали представители Национального Океанологического Центра в Саутгемптоне. Команда под руководством доктора Ли Марша опустила робот на 4-киломметровую глубину в так называемой Зоне Клиппертона между Мексикой и Гавайями.

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Как нетрудно догадаться, из-за колоссального давления здесь не могут обитать какие-либо крупные животные. Потому можно только догадываться, кто или что оставило в подводном грунте такие следы…

В Тихом океане нашли странные большие следы
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 Теги: Тихий океан, следы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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