Раздел: Невероятное
Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок
Швейцарец утверждает, что приказ ему дали пришельцы.
В 2008 году житель Швейцарии Вернер Джейсли (Werner Jaisli) по его словам получил "телепатический приказ от пришельцев" и после этого отправился в Аргентину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Там он через некоторое время поселился в небольшом городке Качи в провинции Сальта и начал строить нечто, что потом назвал портом для НЛО (ovniport).
Сейчас в этом месте с земли и особенно с воздуха можно рассмотреть очень красивый сложный узор в форме звезды, созданный из белых и темных камней.
Пустыни Сальта давно известны среди уфологов как места, где очень часто видят НЛО. Правда пока неясно, воспользовался ли хоть один космический корабль созданной Вернером площадкой.
"Когда все началось, я находился в Италии в местечке Форте Альто. Это была полночь 24 ноября 2008 года", - рассказывал Вернер Джейсли, который несколько лет прожил в Качи, - "Было тихо и красиво. И вдруг я увидел в небе две светящиеся точки, которые летели над рекой примерно на высоте 200 метров.
Это были на вид твердые объекты ровной округлой формы. Цвет шаров был металлический и поверхность их была гладкой и блестящей. Они пролетели над моей головой и над другими стоящими рядом людьми и потом из них появился и упал на нас мощный луч света.
Самое странное было в том, что этот луч кажется повлиял лишь на меня одного. В моем мозгу что-то "закипело" и потом я получил телепатический приказ. Они попросили меня построить в нужном месте порт для их кораблей".
Порт для НЛО находится на расстоянии 4 километров от Качи. В центре его большая звезда с 36-ю лучами, которая имеет 48 метров в диаметре. У нее в центре малая звезда, которая сделана из темных камней, а большая звезда из белых.
Рядом с большой звездой находится узор из темной звезды, окруженной кругом также из темных камней. Рядом с ними выложены еще несколько узоров из темных камней.
Сейчас порт Вернера известен по всему миру и является любопытной достопримечательностью, которую посещают туристы. Но сам Вернер в 2011 году пропал после того как его обвинили в краже денег у местного жителя и он отсидел некоторое время в тюрьме.
Читайте также: В Тихом океане нашли странные большие следы
По словам местных жителей Вернер после выхода из тюрьмы собрал все свои вещи и ушел куда-то на север. В 2014 году его видели в Боливии, но дальше его следы теряются/
В 2008 году житель Швейцарии Вернер Джейсли (Werner Jaisli) по его словам получил "телепатический приказ от пришельцев" и после этого отправился в Аргентину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Там он через некоторое время поселился в небольшом городке Качи в провинции Сальта и начал строить нечто, что потом назвал портом для НЛО (ovniport).
Сейчас в этом месте с земли и особенно с воздуха можно рассмотреть очень красивый сложный узор в форме звезды, созданный из белых и темных камней.
Пустыни Сальта давно известны среди уфологов как места, где очень часто видят НЛО. Правда пока неясно, воспользовался ли хоть один космический корабль созданной Вернером площадкой.
"Когда все началось, я находился в Италии в местечке Форте Альто. Это была полночь 24 ноября 2008 года", - рассказывал Вернер Джейсли, который несколько лет прожил в Качи, - "Было тихо и красиво. И вдруг я увидел в небе две светящиеся точки, которые летели над рекой примерно на высоте 200 метров.
Это были на вид твердые объекты ровной округлой формы. Цвет шаров был металлический и поверхность их была гладкой и блестящей. Они пролетели над моей головой и над другими стоящими рядом людьми и потом из них появился и упал на нас мощный луч света.
Самое странное было в том, что этот луч кажется повлиял лишь на меня одного. В моем мозгу что-то "закипело" и потом я получил телепатический приказ. Они попросили меня построить в нужном месте порт для их кораблей".
Порт для НЛО находится на расстоянии 4 километров от Качи. В центре его большая звезда с 36-ю лучами, которая имеет 48 метров в диаметре. У нее в центре малая звезда, которая сделана из темных камней, а большая звезда из белых.
Рядом с большой звездой находится узор из темной звезды, окруженной кругом также из темных камней. Рядом с ними выложены еще несколько узоров из темных камней.
Сейчас порт Вернера известен по всему миру и является любопытной достопримечательностью, которую посещают туристы. Но сам Вернер в 2011 году пропал после того как его обвинили в краже денег у местного жителя и он отсидел некоторое время в тюрьме.
Читайте также: В Тихом океане нашли странные большие следы
По словам местных жителей Вернер после выхода из тюрьмы собрал все свои вещи и ушел куда-то на север. В 2014 году его видели в Боливии, но дальше его следы теряются/
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