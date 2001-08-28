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Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок

Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок Швейцарец утверждает, что приказ ему дали пришельцы.

В 2008 году житель Швейцарии Вернер Джейсли (Werner Jaisli) по его словам получил "телепатический приказ от пришельцев" и после этого отправился в Аргентину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Там он через некоторое время поселился в небольшом городке Качи в провинции Сальта и начал строить нечто, что потом назвал портом для НЛО (ovniport).

Сейчас в этом месте с земли и особенно с воздуха можно рассмотреть очень красивый сложный узор в форме звезды, созданный из белых и темных камней.

Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок


Пустыни Сальта давно известны среди уфологов как места, где очень часто видят НЛО. Правда пока неясно, воспользовался ли хоть один космический корабль созданной Вернером площадкой.

"Когда все началось, я находился в Италии в местечке Форте Альто. Это была полночь 24 ноября 2008 года", - рассказывал Вернер Джейсли, который несколько лет прожил в Качи, - "Было тихо и красиво. И вдруг я увидел в небе две светящиеся точки, которые летели над рекой примерно на высоте 200 метров.

Это были на вид твердые объекты ровной округлой формы. Цвет шаров был металлический и поверхность их была гладкой и блестящей. Они пролетели над моей головой и над другими стоящими рядом людьми и потом из них появился и упал на нас мощный луч света.

Самое странное было в том, что этот луч кажется повлиял лишь на меня одного. В моем мозгу что-то "закипело" и потом я получил телепатический приказ. Они попросили меня построить в нужном месте порт для их кораблей".

Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок


Порт для НЛО находится на расстоянии 4 километров от Качи. В центре его большая звезда с 36-ю лучами, которая имеет 48 метров в диаметре. У нее в центре малая звезда, которая сделана из темных камней, а большая звезда из белых.

Мужчина построил порт для встречи летающих тарелок


Рядом с большой звездой находится узор из темной звезды, окруженной кругом также из темных камней. Рядом с ними выложены еще несколько узоров из темных камней.

Сейчас порт Вернера известен по всему миру и является любопытной достопримечательностью, которую посещают туристы. Но сам Вернер в 2011 году пропал после того как его обвинили в краже денег у местного жителя и он отсидел некоторое время в тюрьме.

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По словам местных жителей Вернер после выхода из тюрьмы собрал все свои вещи и ушел куда-то на север. В 2014 году его видели в Боливии, но дальше его следы теряются/

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 Теги: НЛО, порт

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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