» » Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле
Раздел: Невероятное  
0

Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле

Объяснена причина самой страшной катастрофы на ЗемлеИсследователи изучили сибирские перидотиты. 

Ученые Центра петрографических и геохимических исследований во Франции выяснили, каким образом вулканическая активность в Сибири около 252 миллионов лет назад стала столь сильной, что привела к массовому пермскому вымиранию. Оказалось, что живые организмы массово вымерли из-за высвобождения парниковых газов, хранящихся в литосфере Земли.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Массовое пермское вымирание или Великое вымирание является самой масштабной экологической катастрофой в истории Земли. Считается, что она произошла из-за излияния огромных объемов магмы по всей Восточно-Сибирской платформе. В результате исчезли 96 процентов морских видов, 73 процента видов наземных позвоночных, а также 83 процента видов насекомых. По оценкам ученых, обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет.

Вулканическая активность, которая сопровождалась выбросами пепла и газов, привела к истощению озонового слоя и разогреванию атмосферы Земли. Однако, по расчетам ученых, объемов летучих веществ, выпущенных при излиянии магмы, было недостаточно для резкого изменения климата.

Исследователи изучили сибирские перидотиты - породы, которые содержатся в верхней части мантии Земли и выбрасываются на поверхность с извержениями вулканов. Перидотиты встречаются в виде ксенолитов - обломков горной породы, захваченных магмой. Возраст анализируемых образцов достигал 160-360 миллионов лет.

Читайте также: Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Оказалось, что самые древние породы содержали большое количество галогенов, в том числе хлор, бром и иод. Эти элементы встречаются в морской воде и попадают в мантию при погружении океанической коры под континентальную в зонах субдукции. При этом в более молодых породах количество галогенов резко падает. Это указывало на то, что огромные объемы летучих соединений (около 70 процентов от их общего количества) были освобождены при крупном катастрофическом событии, которое произошло около 250 миллионов лет назад. Таким образом, содержащие галогены вещества были выброшены в атмосферу и повлияли на глобальную климатическую систему.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Земля, катастрофа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
     893
     0

Похожие новости по теме

Геологи выяснили, когда недра Земли начали «дышать» Геологи выяснили, когда недра Земли начали «дышать»

Недра Земли в первые эпохи ее жизни были гораздо горячее.

Земля переживает шестое массовое вымирание видов Земля переживает шестое массовое вымирание видов

Ежегодно 2 вида животных исчезают с Земли.

Морской фауне грозит массовое вымирание − ученые Морской фауне грозит массовое вымирание − ученые

Сейчас рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека происходит гораздо быстре.

Названа причина самого катастрофического вымирания животных Названа причина самого катастрофического вымирания животных

Геологи назвали новую причину Великого пермского вымирания.

Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх