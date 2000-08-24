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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили металл, который вылечит от рака

Ученые обнаружили металл, который вылечит от ракаРодий вполне подходит для такой цели.

Одну из наиболее агрессивных форм рака – злокачественные опухоли в молочной железе, может излечить родий. Для лечения его можно использовать три раза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.

Об этом заявили китайские ученые. Они провели исследования, с помощью которых стало известно, что благодаря соединениям родия активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A) блокируется.

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Компоненты металла оказались ценны тем, что они концентрируются в клетках раковых образований и задерживают лекарства в организме.

Кроме того, исследователи выяснили, что лекарственные препараты на основе родия сдерживают процесс роста раковых клеток, а также проявляют сильную противоопухолевую активность. К плюсам изобретенного средства можно также добавить, что этот препарат не такой токсичный, как применяемые ранее цисплатин и доксорубицин.
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 Теги: металл, родий, рак

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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