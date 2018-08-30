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Ученые обнаружили уцелевший флакон духов XIX века
В Крыму археологи на затонувшем судне нашли духи XIX века
Археологи подняли с затонувшего в XIX веке у Евпатории судна нераспечатанные духи. Об этом сообщил директор филиала «Музей подводной археологии» Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Kafanews.com
«На одном корабле был найден небольшой сосудик с пробкой, который мы ещё не открыли. Предположительно это духи», – сказал Вахонеев. Он уточнил, что речь идёт об одном из кораблей, который потерпел крушение в XIX веке и был найден при работах по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.
Предположительно судно принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли. Сосуд будет вскрыт в лабораторных условиях реставраторами из Санкт-Петербургского института культуры. Рядом с этим кораблём археологи обнаружили ещё два судна. Одно также принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли. Второй – корабль времён Крымской войны, который принадлежал союзникам, воевавшим против России.
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Так как корабли попали в зону реконструкции набережной, их планируется перенести. Суда находятся в хорошей сохранности и смогут стать частью подводной экспозиции.
Археологи подняли с затонувшего в XIX веке у Евпатории судна нераспечатанные духи. Об этом сообщил директор филиала «Музей подводной археологии» Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Kafanews.com
«На одном корабле был найден небольшой сосудик с пробкой, который мы ещё не открыли. Предположительно это духи», – сказал Вахонеев. Он уточнил, что речь идёт об одном из кораблей, который потерпел крушение в XIX веке и был найден при работах по реконструкции набережной Терешковой в Евпатории.
Предположительно судно принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли. Сосуд будет вскрыт в лабораторных условиях реставраторами из Санкт-Петербургского института культуры. Рядом с этим кораблём археологи обнаружили ещё два судна. Одно также принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли. Второй – корабль времён Крымской войны, который принадлежал союзникам, воевавшим против России.
Читайте также: Ученые обнаружили коллекцию древних текстов
Так как корабли попали в зону реконструкции набережной, их планируется перенести. Суда находятся в хорошей сохранности и смогут стать частью подводной экспозиции.
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