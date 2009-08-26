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Астрономы показали туманность вокруг самой массивной двойной звезды

Астрономы показали туманность вокруг самой массивной двойной звездыАстрономы с помощью телескопа VISTA получили снимок туманности Киля – одной из самых больших и ярких туманностей на ночном небе.

Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, на изображении разместилось множество как совсем молодых звезд, так и тех, которые уже заканчивают свою жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Туманность располагается на расстоянии 7500 световых лет от Земли в созвездии Киля. Она представляет собой гигантское динамическое облако межзвездного газа и пыли, внутри которого бок-о-бок формируются и умирают звезды.

В недрах туманности массивные звезды испускают мощное излучение, под воздействием которого светится окружающий их газ. По контрасту с этим соседние области туманности содержат темные массы пыли, внутри которых скрываются новорожденные звезды. Таким образом, между звездами и пылью в туманности Киля идет непрекращающаяся битва, и новообразованные звезды в ней побеждают: испускаемые ими высокоэнергетическое излучение и звездный ветер испаряют и рассеивают пылевые звездные ясли, в которых они родились.

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Туманность растянулась на 300 световых лет, она является одной из крупнейших областей звездообразования в Млечном Пути и видна невооруженным глазом в Южном полушарии. Внутри туманности располагается одна из самых известных двойных систем - Эта Киля. Эта двойная звезда является самой мощной по энерговыделению в окружающей ее области. В 30-х годах XIX века она была одним из самых ярких объектов на небе, но с тех пор ее светимость резко упала. Она заканчивает свой жизненный цикл, но остается одной из самых массивных и ярких звезд Млечного Пути.
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 Теги: туманность, Эта Киля, космос, Млечный Путь

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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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