Раздел: Невероятное
Черные дыры способны на время оживить «мертвые» звезды
Произведенного эффекта достаточно для оживления «мертвых звезд».
К такому выводу после проведения ряда масштабных исследований пришли американские ученые из Института теоретической физики Кавли. Однако для «живительного» воздействия необходимо соблюсти одно условие – белый карлик должен на протяжении определенного времени находиться около черных дыр, пишет Хроника.инфо.
Главной задачей для специалистов остается необходимость выяснения точного количества черных дыр на просторах Вселенной. Ответ должен объяснить принцип формирования крупнейших и древнейших сверхмассивных черных дыр. Недавно они смогли обнаружить несколько небесных тел «промежуточной массы», которые превратились в «зародышей», предназначенных для образования «родственников».
В планах специалистов значится фиксация момента, когда черные дыры временно возвращают к «жизни» белых карликов. Это происходит во время выработки приливных сил у дыр, которые способствуют сжатию и растягиванию других компоненты, в результате чего увеличивается температура материи. В определенных ситуациях произведенного эффекта достаточно для оживления «мертвых звезд».
Читайте также: Некоторые черные дыры устраивают "светопредставления" в космосе
Ученые также создали инновационный метод для идентификации небесных тел.
К такому выводу после проведения ряда масштабных исследований пришли американские ученые из Института теоретической физики Кавли. Однако для «живительного» воздействия необходимо соблюсти одно условие – белый карлик должен на протяжении определенного времени находиться около черных дыр, пишет Хроника.инфо.
Главной задачей для специалистов остается необходимость выяснения точного количества черных дыр на просторах Вселенной. Ответ должен объяснить принцип формирования крупнейших и древнейших сверхмассивных черных дыр. Недавно они смогли обнаружить несколько небесных тел «промежуточной массы», которые превратились в «зародышей», предназначенных для образования «родственников».
В планах специалистов значится фиксация момента, когда черные дыры временно возвращают к «жизни» белых карликов. Это происходит во время выработки приливных сил у дыр, которые способствуют сжатию и растягиванию других компоненты, в результате чего увеличивается температура материи. В определенных ситуациях произведенного эффекта достаточно для оживления «мертвых звезд».
Читайте также: Некоторые черные дыры устраивают "светопредставления" в космосе
Ученые также создали инновационный метод для идентификации небесных тел.
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