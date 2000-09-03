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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассмотрели возможность направления астероидов на Землю

Ученые рассмотрели возможность направления астероидов на Землю Астероиды могут стать источником энергоресурсов.

В сети сейчас бурно обсуждают последний отчет шотландских ученых из университета Глазго. Так, в работе специалисты изложили нестандартную идею восполнения природных ресурсов за счет направления к Земле астероидов, в которых содержится достаточно много полезных ископаемых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

До настоящего времени эксперты думали, как оградить планету от столкновений с астроидами, тогда как сейчас принялись обдумывать совсем противоположные цели. Ученые Шотландии отмечают, что при определенной траектории полета космические объекты войдут в гравитационное поле Земли и станут её естественными спутниками.

Использование ресурсов, содержащихся в космических булыжниках, поспособствует кардинальному изменению ситуации с энергоносителями, а также станет отправной точкой к экспансии землянами пространства Вселенной.

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Если люди изобретут аппарат, который сможет двигать астероиды, человечество раз и навсегда исключит непредвиденные падения небесных тел, так как сможет их контролировать. Важно отметить, что новые естественные спутники приведут к изменению климата на планете (начнут оказывать определенное влияние на Землю, как и Луна).
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 Теги: Земля, астероиды

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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