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Раздел: Невероятное  
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В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением

В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением Паранормальные способности открылись у девятилетнего ребенка.

9-летний Абу Тахир обладает необычной способностью. По его словам его кожа является источником электричества и если он возьмет в руки лампочку, она загорится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Абу неоднократно проделывал такое перед своими друзьями, родителями и журналистами и похоже, что он действительно ребенок со сверхспособностью.

Абу живет в Алаппуже, штат Керала, Индия. Сообщается, что он также очень устойчив к ударам тока и может накапливать электричество в своем теле. Но мальчика ни разу не обследовали врачи, поэтому пока сложно сказать в чем тут дело.

В своем городе мальчик стал настоящей местной знаменитостью, журналисты берут у него интервью и он раз за разом показывает как загорается любая электролампочка, стоит ему прижать палец к цоколю.

В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением


По словам Абу, все началось случайно. Однажды его отец, который работает электриком (!), принес домой лампу и попросил мальчика положить ее на полку. Когда ребенок взял лампу в руки, он зажглась ярким светом.

Потом Абу и его родители проводили эксперименты и выяснили, что лампочки зажигаются лишь когда мальчик берет ее рукой или касается ступнями ног. Если дотронуться цоколем лампы скажем до кожи живота или спины Абу, то лампа не загорится. Стало быть электричество проходит именно через конечности.

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Пока не выяснено как работает это необычное явление, но отец Абу уверен, что его сын наделен божественным даром.

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 Теги: Индия, мальчик, лампочки

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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