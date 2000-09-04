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Раздел: Невероятное  
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В индонезийском небе засняли странное явление

В индонезийском небе засняли странное явление Очевидцы заметили огромный огненный шар в небе.

Разговоры общественности по поводу конца света продолжают будоражить и пугать людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Над Индонезией вспыхнула красным пламенем шар, об этом пишут пользователи в соцсети.

«Небо в огне» напугало людей, а десятки оставили комментарии под роликом.

«Это дико! Сделайте пожалуйста что-нибудь !!!!! »,« Ничего себе, этот мир был удивительным! Это было супер безумие! Удивительный захват скрытой цивилизацией »,« Ух ты! Что это было? Космический корабль взлетает очень быстро и исчезает вдали. Было бы здорово увидеть это лично »,« Ух ты !!! Впечатляющие кадры. Интересно, если кто-нибудь был в области света, чтобы увидеть, если какие-либо следы там? »,« Наблюдения, кажется, становятся все более сложными в последнее время больше, чем просто НЛО, проходить мимо в небе. »,« Нибиру над Индонезией вспыхнуло красным пламенем. На мой взгляд, ученые ошибаются, и стоит ждать конца света в 2018 году », - написали пользователи.

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Стоит опасаться изображенного явления, пока неясно, поскольку ученые еще не назвали этот феномен и не сообщают о его возможной природе.

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 Теги: Индонезия, небо, огонь

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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