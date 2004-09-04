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В канадском городе долгие годы гудит земля

В канадском городе долгие годы гудит земля "Виндзорский гул" вызывает неприятные ощущения у местных жителей.

Многие любители аномальных явлений слышали про загадочный "гул Таоса". Уже несколько десятилетий жители этого мексиканского города слышат доносящийся из близлежащей пустыни низкочастотный шум невыявленного происхождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

А вот аналогичный случай с канадским городом Виндзор (население 210 тысяч) в мире практически неизвестен, несмотря на то, что про него говорят уже более 8 лет.

"Виндзорский гул" ("Windsor Hum") появляется нерегулярно и может длиться всего несколько часов, а может и несколько дней подряд. В последнем случае его длительное воздействие вызывает у множества местных жителей депрессию, головные боли, бессонницу и другие недуги.

Некоторые так страдали от загадочного нервирующего гула, что собирали свои вещи и навсегда уезжали в другие города.

"Вы наверняка часто слышали про тех людей, которые пытаются найти уединенное место, чтобы спрятаться от этого гула", - пишет в фейсбук местная студентка Сабрина Вайз, - "Я много раз хотела сделать это в прошлом году, потому что этот гул действует на меня очень плохо. Я просто мечтаю найти место, где не будет слышно всех этих "голосов в голове", которые шумят несколько часов подряд"

"Вам невозможно скрыться от него. Вы находитесь в своем доме и слышите его, вы едите на работу и слышите его, вы находитесь на работе, в своем саду, на природе и везде вы его слышите", - посетовал журналистам The Guardian другой местный житель в интервью 2016 года.

Люди говорят, что больше всего гул напоминает низкий рокот, но некоторые сравнивают его с постоянно повторяющимся звуком как от удара грома. Другим он кажется похожим на постоянный шум двигателя на холостом ходу. Но все соглашаются с тем, что к такому шуму невозможно привыкнуть.

От шума страдают не только люди, но и животные. По словам Гэри Гросса, который потратил тысячи часов на поиски источника шума, собаки во время гула часто жалобно скулят, а кошки не выходят на прогулки.

Больше всего звук досаждает жителям южной и западной части города. Некоторые говорят, что звук может быть таким сильным, что "дрожат стекла в доме".

На официальной страничке города в фейсбук более 1400 постоянных активных пользователей и большая часть из них жаловалась на недомогания из-за таинственного гула. В 2012 году, после того как гул уже два года вызывал беспокойство, в Виндзоре была проведена большая конференция, на которой присутствовали 22 тысячи человек.

На конференции было высказано множество теорий о природе происхождения этого гула. От полетов НЛО, до строительства секретных военных подземных туннелей под городом. Одна из самых реалистичных была о том, что источник гула находится на острове Зуг (Zug island), где находится американская промышленная зона.

Дело в том, что канадский город Виндзор находится совсем рядом с американским Детройтом. Два города разделяет всего лишь один мост. На Зуге находится сталелитейное производство и якобы именно эти доменные печи и издают такой сильный шум. Также Зуг находится как раз на юго-западе от Виндзора.

Впрочем, это лишь теория и доказательств у нее не больше, чем у теории с НЛО или туннелями. Любопытно, что по ночам гул появляется куда чаще, чем днем. Не могут же печи работать в основном в ночную смену.

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Виндзорский гул неоднократно записывали на видео, например его можно услышать в начале этого ролика.

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 Теги: Канада, звук

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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