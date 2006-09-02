Раздел: Невероятное
Создана тепловая карта астероида Рюгу
Температура грунта астероида колеблется от комнатной до сотни градусов.
Команда миссии "Хаябуса-2" опубликовала новые результаты первого месяца работы на орбите астероида Рюгу. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, оказалось, что на поверхности небесного тела гораздо больше скальных обнажений и меньше осыпей, чем ожидалось, а температура его грунта колеблется от комнатной до 100 градусов.
В конце июля аппарат сближался с поверхностью Рюгу до шести километров, а в начале августа снизился до минимальной высоты в 851 метр от поверхности Рюгу в рамках эксперимента по изучения гравитационного поля астероида и съемке его поверхности с близкого расстояния. Во время этих операций, а также в ходе предстоящей высадки на астероид модуля MASCOT, активно используется лидар для определения точного расстояния до поверхности Рюгу, итогами работы которого за первый месяц научной фазы миссии ученые оказались довольны. На основании данных с лидара удалось уточнить форму Рюгу.
Команда миссии также составила тепловую карту поверхности астероида с помощью данных инфракрасной камеры TIR, которые она получила 30 июня, находясь на 20-километровой орбите вокруг него. Масштаб карты составляет 20 метров на пиксель, она демонстрирует разницу температур в северной и южной полушариях астероида, а также зависимость температуры поверхности от рельефа и смены сезонов на астероиде. Перепад температур грунта составляет от примерно комнатной (наиболее холодные места) до ста градусов Цельсия (наиболее нагретые участки поверхности).
Станция была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задача - доставка образцов грунта с астероида Рюгу. По мнению исследователей, изучение химических свойств его вещества позволит ученым судить о составе протосолнечной туманности.
"Хаябуса-2" будет исследовать астероид примерно 1,5 года, а затем спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.
Читайте также: Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца
Ранее "Хаябуса-2" передала на Землю новые снимки астероида Рюгу.На изображениях видны группы валунов и крупная скала в северной полярной области астероида. Отмечается, что аппарат сделал снимки 18-20 июня, находясь на расстоянии 200-100 километров от поверхности небесного тела.
Команда миссии "Хаябуса-2" опубликовала новые результаты первого месяца работы на орбите астероида Рюгу. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, оказалось, что на поверхности небесного тела гораздо больше скальных обнажений и меньше осыпей, чем ожидалось, а температура его грунта колеблется от комнатной до 100 градусов.
В конце июля аппарат сближался с поверхностью Рюгу до шести километров, а в начале августа снизился до минимальной высоты в 851 метр от поверхности Рюгу в рамках эксперимента по изучения гравитационного поля астероида и съемке его поверхности с близкого расстояния. Во время этих операций, а также в ходе предстоящей высадки на астероид модуля MASCOT, активно используется лидар для определения точного расстояния до поверхности Рюгу, итогами работы которого за первый месяц научной фазы миссии ученые оказались довольны. На основании данных с лидара удалось уточнить форму Рюгу.
Команда миссии также составила тепловую карту поверхности астероида с помощью данных инфракрасной камеры TIR, которые она получила 30 июня, находясь на 20-километровой орбите вокруг него. Масштаб карты составляет 20 метров на пиксель, она демонстрирует разницу температур в северной и южной полушариях астероида, а также зависимость температуры поверхности от рельефа и смены сезонов на астероиде. Перепад температур грунта составляет от примерно комнатной (наиболее холодные места) до ста градусов Цельсия (наиболее нагретые участки поверхности).
Станция была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задача - доставка образцов грунта с астероида Рюгу. По мнению исследователей, изучение химических свойств его вещества позволит ученым судить о составе протосолнечной туманности.
"Хаябуса-2" будет исследовать астероид примерно 1,5 года, а затем спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.
Читайте также: Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца
Ранее "Хаябуса-2" передала на Землю новые снимки астероида Рюгу.На изображениях видны группы валунов и крупная скала в северной полярной области астероида. Отмечается, что аппарат сделал снимки 18-20 июня, находясь на расстоянии 200-100 километров от поверхности небесного тела.
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