Раздел: Невероятное
Причиной аномального шторма на Сатурне может быть некая «структура»
Ученые до конца не понимают, почему гигантский вихрь на северном полюсе принимает гексагональную форму.
Ученые из университета Лейчестера, занимаясь исследованием данных о Сатурне с зонда Cassini, предположили, что причиной проявления необычного высотного вихря с гексагональной формой на северном полюсе в атмосфере газового гиганта может быть некая "возвышающаяся структура сотни километров в высоту". Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Этот шторм с поперечником около 25 тысяч километров на высотах стратосферы проявляется, когда на планете наступает лето. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет.
"Края этого обнаруженного вихря - гексагональные. Такая же форма и у давно известной облачной структуры, которая находится гораздо глубже в атмосфере Сатурна. И хотя мы ожидали увидеть какой-то вихрь на северном полюсе Сатурна, когда он прогревается с приходом лета, его форма нас удивила", - рассказал Ли Флетчер ведущий автор нового исследования.
Два полюса Сатурна ведут себя по-разному: на южном нет никакого шестиугольника.
"Это может означать, что существует фундаментальная асимметрия между полюсами Сатурна, которую мы еще не понимаем", - сказал ученый.
Читайте также: Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса
Впервые эта структура была замечена на ряде снимков, переданных аппаратами Voyager-1 и Voyager-2.
Ученые из университета Лейчестера, занимаясь исследованием данных о Сатурне с зонда Cassini, предположили, что причиной проявления необычного высотного вихря с гексагональной формой на северном полюсе в атмосфере газового гиганта может быть некая "возвышающаяся структура сотни километров в высоту". Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Этот шторм с поперечником около 25 тысяч километров на высотах стратосферы проявляется, когда на планете наступает лето. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет.
"Края этого обнаруженного вихря - гексагональные. Такая же форма и у давно известной облачной структуры, которая находится гораздо глубже в атмосфере Сатурна. И хотя мы ожидали увидеть какой-то вихрь на северном полюсе Сатурна, когда он прогревается с приходом лета, его форма нас удивила", - рассказал Ли Флетчер ведущий автор нового исследования.
Два полюса Сатурна ведут себя по-разному: на южном нет никакого шестиугольника.
"Это может означать, что существует фундаментальная асимметрия между полюсами Сатурна, которую мы еще не понимаем", - сказал ученый.
Читайте также: Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса
Впервые эта структура была замечена на ряде снимков, переданных аппаратами Voyager-1 и Voyager-2.
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