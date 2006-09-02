Причиной аномального шторма на Сатурне может быть некая «структура»

Ученые до конца не понимают, почему гигантский вихрь на северном полюсе принимает гексагональную форму.



Ученые из университета Лейчестера, занимаясь исследованием данных о Сатурне с зонда Cassini, предположили, что причиной проявления необычного высотного вихря с гексагональной формой на северном полюсе в атмосфере газового гиганта может быть некая "возвышающаяся структура сотни километров в высоту". Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства, передает интернет-издание



Этот шторм с поперечником около 25 тысяч километров на высотах стратосферы проявляется, когда на планете наступает лето. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет.



"Края этого обнаруженного вихря - гексагональные. Такая же форма и у давно известной облачной структуры, которая находится гораздо глубже в атмосфере Сатурна. И хотя мы ожидали увидеть какой-то вихрь на северном полюсе Сатурна, когда он прогревается с приходом лета, его форма нас удивила", - рассказал Ли Флетчер ведущий автор нового исследования.



Два полюса Сатурна ведут себя по-разному: на южном нет никакого шестиугольника.



"Это может означать, что существует фундаментальная асимметрия между полюсами Сатурна, которую мы еще не понимаем", - сказал ученый.



Читайте также: Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса



Впервые эта структура была замечена на ряде снимков, переданных аппаратами Voyager-1 и Voyager-2.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые из университета Лейчестера, занимаясь исследованием данных о Сатурне с зонда Cassini, предположили, что причиной проявления необычного высотного вихря с гексагональной формой на северном полюсе в атмосфере газового гиганта может быть некая "возвышающаяся структура сотни километров в высоту". Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Этот шторм с поперечником около 25 тысяч километров на высотах стратосферы проявляется, когда на планете наступает лето. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет."Края этого обнаруженного вихря - гексагональные. Такая же форма и у давно известной облачной структуры, которая находится гораздо глубже в атмосфере Сатурна. И хотя мы ожидали увидеть какой-то вихрь на северном полюсе Сатурна, когда он прогревается с приходом лета, его форма нас удивила", - рассказал Ли Флетчер ведущий автор нового исследования.Два полюса Сатурна ведут себя по-разному: на южном нет никакого шестиугольника."Это может означать, что существует фундаментальная асимметрия между полюсами Сатурна, которую мы еще не понимаем", - сказал ученый.Впервые эта структура была замечена на ряде снимков, переданных аппаратами Voyager-1 и Voyager-2.



