Раздел: Невероятное
В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
Древности возрастом больше 3 тысяч лет случайно обнаружил местный фермер, провалившись колесом машины в яму.
В Греции на острове Крит археологи вскрыли двойную гробницу, которой 3400 лет. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Находка была обнаружена случайно под оливковым на юго-востоке острова. Авто местного фермера продавило яму размером больше метра, где мужчина и обнаружил саркофаги.
Археологи изучили находку и извлекли оттуда два гроба и десятки артефактов. Гробницу отнесли к позднему минойскому периоду. Останки в гробах принадлежат мужчинам высокого статуса.
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Захоронение осталось целым потому, что его вход запечатали каменной кладкой.
В Греции на острове Крит археологи вскрыли двойную гробницу, которой 3400 лет. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Находка была обнаружена случайно под оливковым на юго-востоке острова. Авто местного фермера продавило яму размером больше метра, где мужчина и обнаружил саркофаги.
Археологи изучили находку и извлекли оттуда два гроба и десятки артефактов. Гробницу отнесли к позднему минойскому периоду. Останки в гробах принадлежат мужчинам высокого статуса.
Читайте также: Причиной аномального шторма на Сатурне может быть некая «структура»
Захоронение осталось целым потому, что его вход запечатали каменной кладкой.
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