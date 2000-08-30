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Раздел: Невероятное  
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В Греции археологи вскрыли двойную гробницу

В Греции археологи вскрыли двойную гробницуДревности возрастом больше 3 тысяч лет случайно обнаружил местный фермер, провалившись колесом машины в яму.

В Греции на острове Крит археологи вскрыли двойную гробницу, которой 3400 лет. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Находка была обнаружена случайно под оливковым на юго-востоке острова. Авто местного фермера продавило яму размером больше метра, где мужчина и обнаружил саркофаги.

Археологи изучили находку и извлекли оттуда два гроба и десятки артефактов. Гробницу отнесли к позднему минойскому периоду. Останки в гробах принадлежат мужчинам высокого статуса.

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Захоронение осталось целым потому, что его вход запечатали каменной кладкой.

В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
В Греции археологи вскрыли двойную гробницу
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 Теги: гробница

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Сегодня, 13:09 » Автор: Богдан Процив
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