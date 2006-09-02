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Раздел: Невероятное  
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Ученые получили шанс увидеть зарождение новой планетной системы

Ученые получили шанс увидеть зарождение новой планетной системыРезультаты наблюдений удивили ученых.

Астрономы из Токийского университета впервые обнаружили вокруг очень молодой протозвезды газопылевой диск, из которого, возможно, сформируется новая планетная система.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Наблюдение велось в 2013 году с помощью системы радиотелескопов ALMA, установленных в Чили. Команда изучала объект IRAS 15398-3359 - маленькую протозвезду, расположенную в молекулярном облаке Lupus 1 на расстоянии 505,5 световых лет от Земли.

Результаты наблюдений удивили ученых: вокруг объекта был замечен плотный газопылевой диск, который, как считалось ранее, не может образоваться вокруг очень молодой протозвезды, которая еще даже не успела как следует нагреться.

По словам авторов, есть вероятность, что из этого газово-пылевого облака сформируются новые планеты.

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Ранее сообщалось, что астрономы исследовали галактику-монстра на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли.
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 Теги: Ученые, система, зарождение

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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