Раздел: Невероятное
Стратосферный планер Perlan 2 установил новый рекорд высоты
Airbus запустил планер Perlan Mission II на высоту 23,2 км.
Экспериментальный стратосферный планер Perlan II побил собственный рекорд высоты для безмоторных летательных аппаратов.
Испытания Perlan II начались в августе и продолжатся до конца сентября, а со старта испытаний планер уже трижды обновлял мировой рекорд, сообщается на сайте Aurbus, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что полет пилотов Джима Пейна и Тима Гарднера на высоту 23202 метра превосходит даже максимальную зарегистрированную высоту полета знаменитого разведывательного самолета ВВС США. Самолет U-2 под управлением пилота Джерри Хойта 17 апреля 1989 года поднялся на высоту 22,5 тыс метров.
В отличие от U-2, Perlan II безмоторный, он весит всего 1500 фунтов (816 килограммов) и взлетает до рекордных высот благодаря горным стратосферным воздушным течениям. Такие течения позволяют летательному аппарату без двигателей подлететь очень близко к границе космоса и земной атмосферы.
Самые сильные в мире восходящие потоки возникают в районе Анд в Аргентине, там, где с горной грядой сталкиваются массы воздуха южного полярного вихря.
"Мировые рекорды являются свидетельством прогресса в достижении цели, но сама наша цель - получать знания и опыт. Изучая эту часть атмосферы, Perlan учит нас эффективным полетам на больших высотах, обнаружению естественных источников подъема, учит избегать турбулентности. Для компании, которая производит не только авиалайнеры, но и высотные беспилотные летательные аппараты, такие как Zephyr, каждый рейс Perlan - это инвестиции в наше будущее", - сказал Том Эндерс, генеральный директор Airbus.
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Планер Perlan II имеет герметизированную и утепленную кабину пилота, размах крыла в 25 метров и длину 10 метров. Теоретически летательный аппарат может подняться на высоту до 27 тыс метров, для этого в кабине есть дыхательные маски.
Экспериментальный стратосферный планер Perlan II побил собственный рекорд высоты для безмоторных летательных аппаратов.
Испытания Perlan II начались в августе и продолжатся до конца сентября, а со старта испытаний планер уже трижды обновлял мировой рекорд, сообщается на сайте Aurbus, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что полет пилотов Джима Пейна и Тима Гарднера на высоту 23202 метра превосходит даже максимальную зарегистрированную высоту полета знаменитого разведывательного самолета ВВС США. Самолет U-2 под управлением пилота Джерри Хойта 17 апреля 1989 года поднялся на высоту 22,5 тыс метров.
В отличие от U-2, Perlan II безмоторный, он весит всего 1500 фунтов (816 килограммов) и взлетает до рекордных высот благодаря горным стратосферным воздушным течениям. Такие течения позволяют летательному аппарату без двигателей подлететь очень близко к границе космоса и земной атмосферы.
Самые сильные в мире восходящие потоки возникают в районе Анд в Аргентине, там, где с горной грядой сталкиваются массы воздуха южного полярного вихря.
"Мировые рекорды являются свидетельством прогресса в достижении цели, но сама наша цель - получать знания и опыт. Изучая эту часть атмосферы, Perlan учит нас эффективным полетам на больших высотах, обнаружению естественных источников подъема, учит избегать турбулентности. Для компании, которая производит не только авиалайнеры, но и высотные беспилотные летательные аппараты, такие как Zephyr, каждый рейс Perlan - это инвестиции в наше будущее", - сказал Том Эндерс, генеральный директор Airbus.
Читайте также: Найден объект, скорость которого выше скорости света
Планер Perlan II имеет герметизированную и утепленную кабину пилота, размах крыла в 25 метров и длину 10 метров. Теоретически летательный аппарат может подняться на высоту до 27 тыс метров, для этого в кабине есть дыхательные маски.
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