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Стратосферный планер Perlan 2 установил новый рекорд высоты

Стратосферный планер Perlan 2 установил новый рекорд высотыAirbus запустил планер Perlan Mission II на высоту 23,2 км.

Экспериментальный стратосферный планер Perlan II побил собственный рекорд высоты для безмоторных летательных аппаратов.

Испытания Perlan II начались в августе и продолжатся до конца сентября, а со старта испытаний планер уже трижды обновлял мировой рекорд, сообщается на сайте Aurbus, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что полет пилотов Джима Пейна и Тима Гарднера на высоту 23202 метра превосходит даже максимальную зарегистрированную высоту полета знаменитого разведывательного самолета ВВС США. Самолет U-2 под управлением пилота Джерри Хойта 17 апреля 1989 года поднялся на высоту 22,5 тыс метров.

В отличие от U-2, Perlan II безмоторный, он весит всего 1500 фунтов (816 килограммов) и взлетает до рекордных высот благодаря горным стратосферным воздушным течениям. Такие течения позволяют летательному аппарату без двигателей подлететь очень близко к границе космоса и земной атмосферы.

Самые сильные в мире восходящие потоки возникают в районе Анд в Аргентине, там, где с горной грядой сталкиваются массы воздуха южного полярного вихря.

"Мировые рекорды являются свидетельством прогресса в достижении цели, но сама наша цель - получать знания и опыт. Изучая эту часть атмосферы, Perlan учит нас эффективным полетам на больших высотах, обнаружению естественных источников подъема, учит избегать турбулентности. Для компании, которая производит не только авиалайнеры, но и высотные беспилотные летательные аппараты, такие как Zephyr, каждый рейс Perlan - это инвестиции в наше будущее", - сказал Том Эндерс, генеральный директор Airbus.

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Планер Perlan II имеет герметизированную и утепленную кабину пилота, размах крыла в 25 метров и длину 10 метров. Теоретически летательный аппарат может подняться на высоту до 27 тыс метров, для этого в кабине есть дыхательные маски.
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 Теги: планер, рекорд

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Сегодня, 17:30 » Автор: Богдан Процив
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