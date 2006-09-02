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Ученые разгадали загадку останков древнего охотника

Ученые разгадали загадку останков древнего охотника«Мукурского охотника» обнаружили случайно, но впоследствии эксперты заявили о его неимоверной ценности для истории региона.

Археологи продолжают решать тысячелетние загадки и ребусы, связанные с людьми из прошлого. Ученые в Казахстане раскрыли тайну останков древнего охотника, обнаруженных после паводков в Семее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

«Этот человек, возможно, гунн-сармат, возможно, относится к тюркскому периоду или послемонгольскому периоду. Перед исследователями стоит задача теперь – установить точную дату. Мы дали название находке «Мукурский охотник», - сообщил ученый.

Примечательно, что найденный предок современного человека был без бронзы и металла, что значительно увеличивает его ценность для науки. Теперь выясняется его примерный возраст. Сообщается, что, вероятнее всего, «мукурский охотник» жил в период между III в. до н. э. и VII в. н. э., то есть в ранний тюркский период или период ранних кочевников Средневековья.

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Иногда люди могут использовать новейшие технологии, чтобы составлять портреты древних людей. 3D-технология отнесла исследователей буквально в прошлое и показала портрет Евы.
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 Теги: Казахстан, охотник

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Сегодня, 20:33 » Автор: Татьяна Ларина
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