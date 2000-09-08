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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали о серии огромных цунами, угрожающих миру

Ученые рассказали о серии огромных цунами, угрожающих миру Высота волн может составить до 200 метров.

Увеличение среднегодовой температуры на Земле повлечет за собой апокалиптические явления. Эксперты из вашингтонского университета отметили, что глобальное потепление влечет за собой ускоренное таяние ледников. Высвобожденная жидкость в больших количествах спровоцирует возникновение огромных цунами по всему миру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Люди, проживающие в прибрежных городах, могут стать жертвами водной стихии, когда высота волн составит 200 и более метров. Так, к примеру, в опасности граждане Гренландии, Патагонии и Норвегии.

Ранее ужасающее цунами случилось в 2015 году в районе Аляски. Тогда ущерба почти не было, так как территория почти не заселена людьми. Ученые после стихии обнаружили поваленные деревья, полностью разрушенный берег и осколки камней.

Эксперты выяснили, что стремительно тающий ледник Тиндалл стал причиной оползня, во время которого рухнуло 180 млн тонн льда в море. Как итог – образование двухсотметровых волн. Согласно последним данным, ледник Тиндалл стал меньше более чем на триста метров.

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Обрушения, по словам ученых, начнут происходить всё чаще в связи с глобальным потеплением. Людям следует готовиться к худшему.
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 Теги: цунами, прогноз

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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