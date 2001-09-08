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Раздел: Невероятное  
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В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей

В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей Происхождение металлических предметов не установлено.

История началась пять лет назад, когда индианка Анусуйя Деви начала ощущать боль в ногах. Время от времени женщина замечала в них торчащие колющие предметы. Она их просто вытягивала, не обращаясь к врачам (медики, к слову, не верили рассказам Анусуйя), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Со временем обычная боль и небольшие раны переросли в нарывы, из которых вместе с жидкостью выходили сперва гвозди малых размеров. Каждый раз из ран выходили новые предметы: швейные иглы, иглы от шприцев, гвозди и т.д. В один момент жительница деревни штата Уттар-Прадеш решила опять сходить в больницу.

Врачи к женщине относились несерьезно: они были уверены, что индианка сама в себя вонзает иглы и другие острые предметы. Только в прошлом году Деви наконец-то нашла адекватных специалистов в больнице Фатехпур-Сикри.

Брат героини истории рассказал, что нет ни малейшего предположения, откуда вообще взялись иглы и гвозди в ногах. В медпункте после рентгена выяснилось, что в мягких тканях женщины находились более 70 стальных предметов, притом исключительно в ногах.

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Врачи так и не смогли выяснить происхождение игл. Сами по себе они не могли возникнуть в теле женщины, отмечает доктор Вишал. Анусуйи была сделана операция. Не известно, проблема исчезла навсегда или только на время.

В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей
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 Теги: Индия, женщина

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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