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В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей

В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей

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