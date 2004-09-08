Раздел: Невероятное
Зловещее существо в российском лесу сняли на видео
Видеозапись была сделана во время похода.
Российский турист, путешествовавший по лесу, стал, согласно его словам, свидетелем необычного и пугающего явления. Пожелавший остаться анонимным мужчина утверждает, что это произошло в начале текущего месяца. Путник гулял по природе и снимал окружающие его красоты на камеру мобильного телефона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter..
В определенный момент в объектив смартфона попало нечто неожиданное и странное. Из-за комля близлежащего дерева показалась голова маленького существа с бурой кожей и белыми глазами. Загадочная тварь всего несколько секунд запечатлелась на видео, после чего наш соотечественник резонно убежал оттуда прочь.
Мужчина утверждает, что никогда не встречал прежде ничего подобного, хотя путешествует по российским лесам уже больше половины жизни. Нашего героя, мол, испугало даже не конкретно это создание, а мысль о том, что таких тварей поблизости может быть очень много, и все они настроены к людям, а значит и к нему, недружелюбно.
Удивительный ролик облетел многие российские, а затем и зарубежные сайты, посвященные криптозоологии и сверхъестественным явлениям. Пользователи Сети считают, что это в самом деле могло быть мифическое существо вроде злого гнома, привыкшее скрываться от человека, но в этот раз проявившее неосторожность.
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Такие случаи – довольно частое явление для этих маленьких и загадочных созданий, вот только снять на камеру их – большая в данном случае удача, даже если учесть, что видео получилось низкого качества…
Российский турист, путешествовавший по лесу, стал, согласно его словам, свидетелем необычного и пугающего явления. Пожелавший остаться анонимным мужчина утверждает, что это произошло в начале текущего месяца. Путник гулял по природе и снимал окружающие его красоты на камеру мобильного телефона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter..
В определенный момент в объектив смартфона попало нечто неожиданное и странное. Из-за комля близлежащего дерева показалась голова маленького существа с бурой кожей и белыми глазами. Загадочная тварь всего несколько секунд запечатлелась на видео, после чего наш соотечественник резонно убежал оттуда прочь.
Мужчина утверждает, что никогда не встречал прежде ничего подобного, хотя путешествует по российским лесам уже больше половины жизни. Нашего героя, мол, испугало даже не конкретно это создание, а мысль о том, что таких тварей поблизости может быть очень много, и все они настроены к людям, а значит и к нему, недружелюбно.
Удивительный ролик облетел многие российские, а затем и зарубежные сайты, посвященные криптозоологии и сверхъестественным явлениям. Пользователи Сети считают, что это в самом деле могло быть мифическое существо вроде злого гнома, привыкшее скрываться от человека, но в этот раз проявившее неосторожность.
Читайте также: На снимках Сахары разглядели развалины древней Атлантиды
Такие случаи – довольно частое явление для этих маленьких и загадочных созданий, вот только снять на камеру их – большая в данном случае удача, даже если учесть, что видео получилось низкого качества…
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