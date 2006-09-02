Раздел: Невероятное
В Антарктиде обнаружили сотни мумий пингвинов
Трупы вымерших сотни лет назад пингвинов нашли на Востоке Антарктиды.
Китайские ученые обнаружили сотни мумий пингвинов, погребенных под снегами на побережье Восточной Антарктиды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые из Китая обнаружили под снегами на побережье Восточной Антарктиды, на полуострове Лонг, сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research.
Специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов). Там же были найдены останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.
Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата. Большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии пингвинов.
Читайте также: В Антарктиде обнаружена самая большая колония пингвинов
По словам зоологов, и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия также меняются.
Китайские ученые обнаружили сотни мумий пингвинов, погребенных под снегами на побережье Восточной Антарктиды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые из Китая обнаружили под снегами на побережье Восточной Антарктиды, на полуострове Лонг, сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research.
Специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов). Там же были найдены останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.
Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата. Большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии пингвинов.
Читайте также: В Антарктиде обнаружена самая большая колония пингвинов
По словам зоологов, и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия также меняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Также советуем посмотреть
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
Оставьте свой комментарий