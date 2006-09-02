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Раздел: Невероятное  
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В Антарктиде обнаружили сотни мумий пингвинов

В Антарктиде обнаружили сотни мумий пингвиновТрупы вымерших сотни лет назад пингвинов нашли на Востоке Антарктиды.

Китайские ученые обнаружили сотни мумий пингвинов, погребенных под снегами на побережье Восточной Антарктиды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ученые из Китая обнаружили под снегами на побережье Восточной Антарктиды, на полуострове Лонг, сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research.

Специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов). Там же были найдены останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.

Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата. Большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии пингвинов.

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По словам зоологов, и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия также меняются.
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 Теги: Антарктида, пингвины, мумии

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Сегодня, 09:21 » Автор: Алена Шимко
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