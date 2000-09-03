Раздел: Невероятное
Ученые предположили, что планета Земля была вдвое меньше
Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней.
Раньше наша планета была вдвое меньше, все материки составляли одно целое, а Мировой океан только начинал зарождаться, убеждены теоретики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Сейчас модно поддержать разговор на тему: из-за смертоносного воздействия Нибиру Земля сжимается, что в далеком будущем может обернуться апокалиптическим взрывом. А вот в 80-х годах прошлого века советский геолог Владимир Ларин попробовал перечеркнуть устоявшиеся гипотезы, заручившийся поддержкой многих коллег.
Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней. Сначала на нашей планете была исключительно суша, под которой скрывалось ядро из соединений водорода и металла. Освобождаясь от «металлического плена», молекулы увеличивались в объеме в 550 раз, просачивались сквозь недра Земли и взаимодействовали с углеродом. Продуктом очередной химической реакции становился метан, синтезирующий под воздействием температуры природный газ. И вот, наконец-то, попадая в верхние слои атмосферы, водород соединялся с кислородом, способствуя зарождению Мирового океана, рассказывал Ларин.
Вода постепенно разрывала сушу на части, а наша планета прибавляла в объеме. На любую критику в свою сторону ученые отвечали: все земные материки все еще можно соединить в одно целое и получить идеальный «шар» без океанов и прочих водоемов. И, действительно, береговая линия всех частей земной суши спустя миллиарды лет напоминает огромный пазл.
Последователи Ларина уверены, Земля все еще расширяется, из-за чего человечество в далеком будущем ждут постоянные катаклизмы и столкновение с Луной. Если наша планета увеличится еще в два раза, то ее масса возрастет в целых 8 раз. Это чревато высоким давлением внутри Земли, разогревом недр и, как итог, постоянными извержениями вулканов. Из-за удвоения гравитации атмосфера станет более плотной, что приведет к «сезонному сглаживанию» - разница между зимой и летом станет практически неощутимой. Люди начнут рождаться неполноценными «коротышками», которым будет очень трудно передвигаться. Апокалиптическим дополнением станет падение Луны на раздувшуюся Землю.
Читайте также: Планета Земля в невероятных снимках с МКС. Фото
Предполагается, для подобной «трансформации» нашей планете понадобится не один десяток миллиардов лет.
Раньше наша планета была вдвое меньше, все материки составляли одно целое, а Мировой океан только начинал зарождаться, убеждены теоретики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Сейчас модно поддержать разговор на тему: из-за смертоносного воздействия Нибиру Земля сжимается, что в далеком будущем может обернуться апокалиптическим взрывом. А вот в 80-х годах прошлого века советский геолог Владимир Ларин попробовал перечеркнуть устоявшиеся гипотезы, заручившийся поддержкой многих коллег.
Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней. Сначала на нашей планете была исключительно суша, под которой скрывалось ядро из соединений водорода и металла. Освобождаясь от «металлического плена», молекулы увеличивались в объеме в 550 раз, просачивались сквозь недра Земли и взаимодействовали с углеродом. Продуктом очередной химической реакции становился метан, синтезирующий под воздействием температуры природный газ. И вот, наконец-то, попадая в верхние слои атмосферы, водород соединялся с кислородом, способствуя зарождению Мирового океана, рассказывал Ларин.
Вода постепенно разрывала сушу на части, а наша планета прибавляла в объеме. На любую критику в свою сторону ученые отвечали: все земные материки все еще можно соединить в одно целое и получить идеальный «шар» без океанов и прочих водоемов. И, действительно, береговая линия всех частей земной суши спустя миллиарды лет напоминает огромный пазл.
Последователи Ларина уверены, Земля все еще расширяется, из-за чего человечество в далеком будущем ждут постоянные катаклизмы и столкновение с Луной. Если наша планета увеличится еще в два раза, то ее масса возрастет в целых 8 раз. Это чревато высоким давлением внутри Земли, разогревом недр и, как итог, постоянными извержениями вулканов. Из-за удвоения гравитации атмосфера станет более плотной, что приведет к «сезонному сглаживанию» - разница между зимой и летом станет практически неощутимой. Люди начнут рождаться неполноценными «коротышками», которым будет очень трудно передвигаться. Апокалиптическим дополнением станет падение Луны на раздувшуюся Землю.
Читайте также: Планета Земля в невероятных снимках с МКС. Фото
Предполагается, для подобной «трансформации» нашей планете понадобится не один десяток миллиардов лет.
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