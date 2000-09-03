Ученые предположили, что планета Земля была вдвое меньше

Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней.



Раньше наша планета была вдвое меньше, все материки составляли одно целое, а Мировой океан только начинал зарождаться, убеждены теоретики, пишет



Сейчас модно поддержать разговор на тему: из-за смертоносного воздействия Нибиру Земля сжимается, что в далеком будущем может обернуться апокалиптическим взрывом. А вот в 80-х годах прошлого века советский геолог Владимир Ларин попробовал перечеркнуть устоявшиеся гипотезы, заручившийся поддержкой многих коллег.



Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней. Сначала на нашей планете была исключительно суша, под которой скрывалось ядро из соединений водорода и металла. Освобождаясь от «металлического плена», молекулы увеличивались в объеме в 550 раз, просачивались сквозь недра Земли и взаимодействовали с углеродом. Продуктом очередной химической реакции становился метан, синтезирующий под воздействием температуры природный газ. И вот, наконец-то, попадая в верхние слои атмосферы, водород соединялся с кислородом, способствуя зарождению Мирового океана, рассказывал Ларин.



Вода постепенно разрывала сушу на части, а наша планета прибавляла в объеме. На любую критику в свою сторону ученые отвечали: все земные материки все еще можно соединить в одно целое и получить идеальный «шар» без океанов и прочих водоемов. И, действительно, береговая линия всех частей земной суши спустя миллиарды лет напоминает огромный пазл.



Последователи Ларина уверены, Земля все еще расширяется, из-за чего человечество в далеком будущем ждут постоянные катаклизмы и столкновение с Луной. Если наша планета увеличится еще в два раза, то ее масса возрастет в целых 8 раз. Это чревато высоким давлением внутри Земли, разогревом недр и, как итог, постоянными извержениями вулканов. Из-за удвоения гравитации атмосфера станет более плотной, что приведет к «сезонному сглаживанию» - разница между зимой и летом станет практически неощутимой. Люди начнут рождаться неполноценными «коротышками», которым будет очень трудно передвигаться. Апокалиптическим дополнением станет падение Луны на раздувшуюся Землю.



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Предполагается, для подобной «трансформации» нашей планете понадобится не один десяток миллиардов лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Раньше наша планета была вдвое меньше, все материки составляли одно целое, а Мировой океан только начинал зарождаться, убеждены теоретики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты Сейчас модно поддержать разговор на тему: из-за смертоносного воздействия Нибиру Земля сжимается, что в далеком будущем может обернуться апокалиптическим взрывом. А вот в 80-х годах прошлого века советский геолог Владимир Ларин попробовал перечеркнуть устоявшиеся гипотезы, заручившийся поддержкой многих коллег.Ученые посчитали, будто после Большого Взрыва в Солнечной системе появилась Земля, уступающая в два раза в объеме себе нынешней. Сначала на нашей планете была исключительно суша, под которой скрывалось ядро из соединений водорода и металла. Освобождаясь от «металлического плена», молекулы увеличивались в объеме в 550 раз, просачивались сквозь недра Земли и взаимодействовали с углеродом. Продуктом очередной химической реакции становился метан, синтезирующий под воздействием температуры природный газ. И вот, наконец-то, попадая в верхние слои атмосферы, водород соединялся с кислородом, способствуя зарождению Мирового океана, рассказывал Ларин.Вода постепенно разрывала сушу на части, а наша планета прибавляла в объеме. На любую критику в свою сторону ученые отвечали: все земные материки все еще можно соединить в одно целое и получить идеальный «шар» без океанов и прочих водоемов. И, действительно, береговая линия всех частей земной суши спустя миллиарды лет напоминает огромный пазл.Последователи Ларина уверены, Земля все еще расширяется, из-за чего человечество в далеком будущем ждут постоянные катаклизмы и столкновение с Луной. Если наша планета увеличится еще в два раза, то ее масса возрастет в целых 8 раз. Это чревато высоким давлением внутри Земли, разогревом недр и, как итог, постоянными извержениями вулканов. Из-за удвоения гравитации атмосфера станет более плотной, что приведет к «сезонному сглаживанию» - разница между зимой и летом станет практически неощутимой. Люди начнут рождаться неполноценными «коротышками», которым будет очень трудно передвигаться. Апокалиптическим дополнением станет падение Луны на раздувшуюся Землю.Предполагается, для подобной «трансформации» нашей планете понадобится не один десяток миллиардов лет.



