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Ученые объяснили, насколько важны эмоций собак

Ученые объяснили, насколько важны эмоций собакПитомцы активно копируют состояние хозяина и могут излечить от депрессии при необходимости, утверждают исследователи.

Достаточно привычным явлением для любителей собак стало неожиданное эмпатийное выражение мимики любимого пса в ситуации, когда хозяин расстроен или напуган. Ученые объяснили смысл и важность эмоций собак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Даже научное сообщество теперь признает, что у собак есть отклик на реакцию человека - даже если ученые не могут напрямую измерить то, что они испытывают. Люди имели тесную связь с домашними собаками на протяжении веков. В своем труде 1764 года философ-философ Вольтер заметил: «кажется, природа дала собаку человеку для его защиты и для его удовольствия. Все животные - это самые верные: это лучший друг человека».

Действительно, исследование 975 взрослых, владеющих собаками, показало, что во времена эмоционального стресса большинство людей с большей вероятностью обращаются к своим собакам, чем к своим матерям, отцам, братьям и сестрам, лучшим друзьям или детям. Неудивительно, что собаки в настоящее время являются наиболее часто используемым животным в терапии.

Братьев меньших все чаще используют в качестве участников различных программ психического здоровья - предлагая общение, счастливые ассоциации и безусловную любовь. Но официальное начало терапии с помощью животных, как правило, связано со второй мировой войной, когда Йоркширский терьер по имени Смоки сопровождал капрала Уильяма Линна при посещении больниц в Новой Гвинее.

Ее присутствие поднимало дух раненых солдат. Несмотря на все это, только в 1960-х годах было проведено первое документальное исследование собаки, работающей в качестве «со-терапевта». Американский психотерапевт Борис Михайлович Левинсон утверждал, что присутствие его собак добавило «новое измерение детской психотерапии».

Несмотря на противодействие со стороны сверстников, Левинсон всячески отстаивал использование собак в качестве лечебного средства. Но пока нет никаких сомнений, что собаки очень хорошо понимают нас, к сожалению, обратное не всегда верно. Классический пример этого - когда кто-то попал в небольшую «аварию» в доме и владельцы собак думают, что их питомец выглядит виноватым.

Но для собаки, о которой идет речь, этот взгляд является чисто подчинением и явспособом сказать «не причиняйте мне боль», а не признание вины. Людям очень трудно убедить себя в том, что собачий мозг не способен понять концепции правильного и неправильного, но без этой способности невозможно испытывать вину. Собака, которая выглядит виноватой, просто боится вашей реакции на ситуацию - обычно на основе прошлого опыта.

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Некоторые из основных трудностей, которые происходят между собаками и их владельцами вызваны неспособностью человека правильно читать язык тела своего питомца. Объедините это с человеческим представлением о том, что собаки понимают абстрактные понятия и могут использовать разум по сложным вопросам, и сцена установлена для проблем. Даже если собаки и люди не совсем понимают друг друга, каждый вид необходим для благополучия другого, и мы можем помочь друг другу быть счастливее и здоровее.
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 Теги: собаки, эмоции

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Сегодня, 12:56 » Автор: Татьяна Ларина
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