Ученые объяснили, насколько важны эмоций собак

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Собаки долго остаются враждебными к соперникам.

Ученые рассказали о настоящей реакции собак на улыбку человека

В своем новом исследовании ученые выяснили, что дружба между собакой и человеком определяется количеством мутаций в его геноме.