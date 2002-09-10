Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, из каких костей были сделаны первые орудия труда
Древние костяные инструменты были изготовлены людьми палеолита.
Ученым из Йоханнесбургского университета удалось установить видовую принадлежность животных, из костей которых были изготовлены первые орудия труда. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи использовали новый метод ZooMS, который может определить происхождение кости или рога по биохимическим маркерам.
Отмечается, что основу костей и рогов животных составляет коллаген, а его аминокислотный состав у разных видов слегка отличается. ZooMS позволяет выяснить его и соотнести с базой таких "отпечатков коллагена", чтобы определить видовую принадлежность образца.
В ходе исследования ученые использовали палеолитические костяные инструменты, обнаруженные ранее на девяти стоянках Южной Африки (в провинциях Гаутенг и Лимпопо) и идентифицированные в основном как острые наконечники древних орудий.
Им удалось обнаружить, что лишь некоторые из живших и добывавшихся животных использовались также для получения костного материала. Скажем, дикие кабаны служили источником мяса, но орудий из их костей не обнаружено. И наоборот, ряд животных добывались, видимо, именно ради их костей и рогов, но не в качестве пищи.
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Ученые идентифицировали среди инструментов кости зебр, носорогов, черных (Hippotragus niger) и лошадиных (Н. equinus) антилоп. По-видимому, эти животные имели особое символическое значение. Авторы сообщают, что и среди современных бушменских племен эти антилопы считаются источниками мистической силы, а носороги служили предметом культа еще в древнейшие времена, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.
Ученым из Йоханнесбургского университета удалось установить видовую принадлежность животных, из костей которых были изготовлены первые орудия труда. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи использовали новый метод ZooMS, который может определить происхождение кости или рога по биохимическим маркерам.
Отмечается, что основу костей и рогов животных составляет коллаген, а его аминокислотный состав у разных видов слегка отличается. ZooMS позволяет выяснить его и соотнести с базой таких "отпечатков коллагена", чтобы определить видовую принадлежность образца.
В ходе исследования ученые использовали палеолитические костяные инструменты, обнаруженные ранее на девяти стоянках Южной Африки (в провинциях Гаутенг и Лимпопо) и идентифицированные в основном как острые наконечники древних орудий.
Им удалось обнаружить, что лишь некоторые из живших и добывавшихся животных использовались также для получения костного материала. Скажем, дикие кабаны служили источником мяса, но орудий из их костей не обнаружено. И наоборот, ряд животных добывались, видимо, именно ради их костей и рогов, но не в качестве пищи.
Читайте также: Curiosity снял панораму Марса во время пыльной бури
Ученые идентифицировали среди инструментов кости зебр, носорогов, черных (Hippotragus niger) и лошадиных (Н. equinus) антилоп. По-видимому, эти животные имели особое символическое значение. Авторы сообщают, что и среди современных бушменских племен эти антилопы считаются источниками мистической силы, а носороги служили предметом культа еще в древнейшие времена, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.
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