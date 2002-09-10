Раздел: Невероятное
В Камбодже поймали настоящего вампира
Одержимый мужчина заживо выпивал кровь из собак.
В камбоджийской провинции Кампонгтям в прошедшее воскресенье полиция задержала мужчину, которого с поличным застали его собственные родители, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Мужчина убил как минимум пять животных, в том числе трех собак, и выпил из них заживо всю кровь, разрывая их горло.
24-летний фермер Ран Рич проживал со своими родителями в коммуне Рип. Около 5 часов вечера в субботу он напился вина из бутылки и по его же словам в него после этого словно что-то вселилось. Он почувствовал в себе сверхъестественную силу и желание крови.
Родители Рича были в отъезде, поэтому никто не мешал мужчине напасть во дворе дома на трех своих же собак, а потом убить их, заживо высасывая из животных всю кровь. После этого он все еще испытывал сильную жажду крови, поэтому Ран Рич пошел и убил таким же образом курицу, а после и кошку.
По словам майора полиции Чуна Бопха, после этого мужчина наконец насытился и завалился спать, а утром приехали его родители и увидели в доме ужасное зрелище. Все вокруг было измазано кровью, а в комнатах валялись тела животных с изгрызенным горлом.
"Сам он выглядел страшно, как призрак, даже его собственные родители побоялись подойти к нему. Они побежали в полицию и около 10 часов утра Ран Рич был задержан".
Помимо полиции мать мужчины обратилась за помощью к местным буддийским монахам, она просила изгнать из ее сына злых духов.
"Монахи сказали ей, что в тело ее сына вселился злой призрак и это он сделал его жестоким убийцей и заставил пить кровь животных заживо".
В настоящее время Ран Рич находится у монахов, где его готовят к очищающим ритуалам. Никаких обвинений с полицейской стороны ему предъявлено не было, так как все погибшие животные были собственностью его семьи.
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Напомним, что ранее похожего собачьего вампира задержали в Йемене. В 2016 году соседи вампира заметили его за таким занятием, а когда полиция вломилась в небольшой частный дом подозреваемого на окраине города Ходейда, то застала его прямо за процессом, неопрятный мужчина сосал кровь из маленького живого щенка.
В камбоджийской провинции Кампонгтям в прошедшее воскресенье полиция задержала мужчину, которого с поличным застали его собственные родители, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Мужчина убил как минимум пять животных, в том числе трех собак, и выпил из них заживо всю кровь, разрывая их горло.
24-летний фермер Ран Рич проживал со своими родителями в коммуне Рип. Около 5 часов вечера в субботу он напился вина из бутылки и по его же словам в него после этого словно что-то вселилось. Он почувствовал в себе сверхъестественную силу и желание крови.
Родители Рича были в отъезде, поэтому никто не мешал мужчине напасть во дворе дома на трех своих же собак, а потом убить их, заживо высасывая из животных всю кровь. После этого он все еще испытывал сильную жажду крови, поэтому Ран Рич пошел и убил таким же образом курицу, а после и кошку.
По словам майора полиции Чуна Бопха, после этого мужчина наконец насытился и завалился спать, а утром приехали его родители и увидели в доме ужасное зрелище. Все вокруг было измазано кровью, а в комнатах валялись тела животных с изгрызенным горлом.
"Сам он выглядел страшно, как призрак, даже его собственные родители побоялись подойти к нему. Они побежали в полицию и около 10 часов утра Ран Рич был задержан".
Помимо полиции мать мужчины обратилась за помощью к местным буддийским монахам, она просила изгнать из ее сына злых духов.
"Монахи сказали ей, что в тело ее сына вселился злой призрак и это он сделал его жестоким убийцей и заставил пить кровь животных заживо".
В настоящее время Ран Рич находится у монахов, где его готовят к очищающим ритуалам. Никаких обвинений с полицейской стороны ему предъявлено не было, так как все погибшие животные были собственностью его семьи.
Читайте также: В Новой Зеландии начали массово строить бункеры
Напомним, что ранее похожего собачьего вампира задержали в Йемене. В 2016 году соседи вампира заметили его за таким занятием, а когда полиция вломилась в небольшой частный дом подозреваемого на окраине города Ходейда, то застала его прямо за процессом, неопрятный мужчина сосал кровь из маленького живого щенка.
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