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Ученые выявили необычную особенность пирамиды Хеопса

Ученые выявили необычную особенность пирамиды ХеопсаСогласно последним исследованиям, она построена так, чтобы идеально фокусировать электромагнитную энергию.

Самые загадочные строения в истории человечества - египетские пирамиды - теперь стали еще более таинственными. Согласно последним исследованиям, они построены так, чтобы идеально фокусировать электромагнитную энергию, как будто для того, чтобы их обитатели не имели проблем с сигналом FM-радио или Wi-Fi.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в материале журнала "Новое время" под названием "Wi-Fi для фараонов". Исследование группы российских физиков, открывающее таинственные свойства пирамиды, было опубликовано в авторитетном научном издании Journal of Applied Physics, которое выпускает Американский институт физики, и сразу получило поддержку со стороны многих ученых, причем как физиков, так и историков.

Работа исследователей, показавших необычные особенности пирамиды Хеопса, заставляет задуматься не только о физических свойствах строения, но и о том, кто и зачем мог построить такое более 4 тыс. лет назад.

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Ученые проанализировали, как электромагнитные волны рассеиваются и поглощаются внутри пирамиды. Выяснилось, что конструкция пирамиды идеально подходит для того, чтобы электромагнитные волны направлялись во внутренние помещения пирамиды и в область, которая расположена под ее основанием. Таким образом, наилучший “прием” обеспечивается в двух усыпальницах - Хеопса и его жены а также в третьем помещении - незаконченной усыпальнице ниже основания пирамиды (до сих пор неизвестно, кому она предназначалась). Это совершенно неожиданный результат. Пирамида устроена так, будто кто-то хотел, чтобы в определенных ее частях были оптимальные условия для взаимодействия с электромагнитными волнами. Постройка зданий, внутри которых электромагнитные волны распространяются оптимальным образом - мечта любого современного человека, который устал от того, что его ноутбук не всегда ловит WiFi в собственной квартире.
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 Теги: пирамида Хеопса

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Сегодня, 13:36 » Автор: Богдан Процив
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