Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий

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Происхождение больших образований на поверхности континента пока неизвестно.

Открытие было сделано при помощи рентгеновской космической обсерватории Чандра.

Большинство околоземных объектов обнаруживаются менее чем за 15 дней до закрытия окна их наблюдения с Земли.