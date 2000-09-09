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Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий

Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий ФБР закрыло наблюдательный пункт в Нью-Мексико.

На днях было приостановлено функционирование солнечной обсерватории в населенном пункте Санспот (Нью-Мексико). Мера закрытия была предпринята якобы из соображений безопасности. Конспирологи начали строить различные предположения на счет закрытия, поскольку никто не объяснил точную причину подобного решения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как выяснили местные СМИ, во время закрытия в обсерватории присутствовало ФБР. К сожалению, бюро не дало каких-либо комментариев журналистам. При этом обсерватория Апаче-Пойнт, находящаяся в миле от Санспорта, работает в штатном режиме.

Шэри Лифсон, управляющая обсерваторией, заявила, что об эвакуации чиновники знают. Возобновление работы произойдет сразу же после решения возникших вопросов. Опять же, управляющая тоже не обмолвилась, что произошло.

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Согласно версии конспирологов, работники обсерватории обнаружили на Солнце супервспышку. Эта теория спорная, поскольку активность на светиле увидели бы и остальные обсерватории, притом как наземные, так и космические.
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 Теги: Санспот, обсерватория

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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