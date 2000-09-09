Раздел: Невероятное
В Канаде обнаружили мумию волчонка, жившего в Ледниковый период
Холод сохранил его тело целиком.
Канадские шахтеры нашли на побережье реки Юкон мумифицированные останки волчонка и олененка карибу, погибших 50 000 лет назад, в разгар последнего оледенения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 2+2.
Во время последнего ледникового периода территорию современной Канады почти полностью покрывал ледяной щит, но в бассейне реки Юкон льда было меньше, поэтому окраины реки отличались большим разнообразием видов. В этих местах водились мамонты, мастодонты и саблезубые кошки, а также многие современные виды, в том числе олени карибу и волки.
В 2016 году две группы рабочих-шахтеров независимо друг от друга обнаружили в верхнем течении реки останки детеныша волка и фрагмент тела олененка, хорошо сохранившиеся в холодном климате. Находки немедленно передали исследователям; этой осенью изучения останков завершилось, и теперь они будут переданы в музей.
Мумия волчонка, найденная на Юконе, - особенно ценная находка: на сегодняшний день это единственные мумифицированные останки волка ледникового периода. По словам палеонтолога Гранта Зазули, который занимался исследованием останков, он и его коллеги располагают большим количеством костных останков животных ледникового периода, но сохранены мягкие ткани - большая редкость для этого региона.
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Волчонок родился полсотни тысяч лет назад. Холод сохранил его тело целиком, от головы до хвоста, в том числе мягкие ткани - шерсть, кожу и мышцы. Ветеринары определили его возраст в момент смерти: волчонок прожил всего восемь месяцев.
Канадские шахтеры нашли на побережье реки Юкон мумифицированные останки волчонка и олененка карибу, погибших 50 000 лет назад, в разгар последнего оледенения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 2+2.
Во время последнего ледникового периода территорию современной Канады почти полностью покрывал ледяной щит, но в бассейне реки Юкон льда было меньше, поэтому окраины реки отличались большим разнообразием видов. В этих местах водились мамонты, мастодонты и саблезубые кошки, а также многие современные виды, в том числе олени карибу и волки.
В 2016 году две группы рабочих-шахтеров независимо друг от друга обнаружили в верхнем течении реки останки детеныша волка и фрагмент тела олененка, хорошо сохранившиеся в холодном климате. Находки немедленно передали исследователям; этой осенью изучения останков завершилось, и теперь они будут переданы в музей.
Мумия волчонка, найденная на Юконе, - особенно ценная находка: на сегодняшний день это единственные мумифицированные останки волка ледникового периода. По словам палеонтолога Гранта Зазули, который занимался исследованием останков, он и его коллеги располагают большим количеством костных останков животных ледникового периода, но сохранены мягкие ткани - большая редкость для этого региона.
Читайте также: Ученые заявили, что на Земле скоро наступит Малый ледниковый период
Волчонок родился полсотни тысяч лет назад. Холод сохранил его тело целиком, от головы до хвоста, в том числе мягкие ткани - шерсть, кожу и мышцы. Ветеринары определили его возраст в момент смерти: волчонок прожил всего восемь месяцев.
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