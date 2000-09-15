Раздел: Невероятное
Микроволновые излучения в атмосфере предсказали новые землетрясения
Подземные толчки могут произойти на Филиппинах и Гавайях.
Многие люди, увлекающиеся уфологией и конспирологией, знают о сервисе MIMIC, который отображает микроволновые излучения в атмосфере. До сих пор ученые не могут сказать, вследствие чего происходят аномалии MIMIC. При этом специалистами было замечено, что излучения чаще всего исходят из Антарктиды и идут к ураганам, происходящим в конкретный период времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
14 сентября были замечены новые аномалии, тянущиеся от Антарктиды к Африке и Атлантике. В первом случае никаких последствий пока что не предвидится, а вот во втором уже набирает силу ураган Helene. Также интересная обстановка сейчас на Гавайях. Туда тянется узконаправленная аномалия, выходящая из острова в океане. Подобное излучение наблюдается и на Филиппинах.
Читайте также: Астрономы научились находить места, где рождаются звезды
Как полагают некоторые эксперты, возникшие аномалии могут предупреждать о новых землетрясениях на Гавайях и Филиппинах. Там последние месяцы толчки происходят регулярно. Было замечено, что сейсмическая активность наступает через две недели после появления аномалий MIMIC. Следовательно, ждать осталось недолго.
Многие люди, увлекающиеся уфологией и конспирологией, знают о сервисе MIMIC, который отображает микроволновые излучения в атмосфере. До сих пор ученые не могут сказать, вследствие чего происходят аномалии MIMIC. При этом специалистами было замечено, что излучения чаще всего исходят из Антарктиды и идут к ураганам, происходящим в конкретный период времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
14 сентября были замечены новые аномалии, тянущиеся от Антарктиды к Африке и Атлантике. В первом случае никаких последствий пока что не предвидится, а вот во втором уже набирает силу ураган Helene. Также интересная обстановка сейчас на Гавайях. Туда тянется узконаправленная аномалия, выходящая из острова в океане. Подобное излучение наблюдается и на Филиппинах.
Читайте также: Астрономы научились находить места, где рождаются звезды
Как полагают некоторые эксперты, возникшие аномалии могут предупреждать о новых землетрясениях на Гавайях и Филиппинах. Там последние месяцы толчки происходят регулярно. Было замечено, что сейсмическая активность наступает через две недели после появления аномалий MIMIC. Следовательно, ждать осталось недолго.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
201
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В британском твиттере высмеяли Петрова и Боширова
- Российский банк угрожает Украине арбитражем
- Медведь на свадебных фото стал хитом Сети
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
- В России выпустили пальто в тюремном стиле
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
Оставьте свой комментарий