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Микроволновые излучения в атмосфере предсказали новые землетрясения

Микроволновые излучения в атмосфере предсказали новые землетрясения Подземные толчки могут произойти на Филиппинах и Гавайях.

Многие люди, увлекающиеся уфологией и конспирологией, знают о сервисе MIMIC, который отображает микроволновые излучения в атмосфере. До сих пор ученые не могут сказать, вследствие чего происходят аномалии MIMIC. При этом специалистами было замечено, что излучения чаще всего исходят из Антарктиды и идут к ураганам, происходящим в конкретный период времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

14 сентября были замечены новые аномалии, тянущиеся от Антарктиды к Африке и Атлантике. В первом случае никаких последствий пока что не предвидится, а вот во втором уже набирает силу ураган Helene. Также интересная обстановка сейчас на Гавайях. Туда тянется узконаправленная аномалия, выходящая из острова в океане. Подобное излучение наблюдается и на Филиппинах.

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Как полагают некоторые эксперты, возникшие аномалии могут предупреждать о новых землетрясениях на Гавайях и Филиппинах. Там последние месяцы толчки происходят регулярно. Было замечено, что сейсмическая активность наступает через две недели после появления аномалий MIMIC. Следовательно, ждать осталось недолго.
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 Теги: излучение, землетрясение

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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