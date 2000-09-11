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Раздел: Невероятное  
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Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFR

Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFRНовая ракета длиной 106 метров будет оснащена двигателем 31 Raptor.

В сеть попали новые изображения сверхтяжелой ракеты-носителя BFR - SpaceX Big Falcon Rocket.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Их опубликовал в Twitter глава SpaceX Илон Маск. На новых фотографиях видно, что конструкция ракеты-носителя претерпела некоторые изменения: в носовой части появились подвижные корневые наплывы, подобные некоторым авиационным решениям.

По данным экспертов, такая конструкция может снижать или увеличивать коэффициент аэродинамического сопротивления, а также может иметь ряд дополнительных возможностей.

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В 2024 году с помощью новой ракеты SpaceX планирует осуществить пилотируемый полет на Марс.

Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFR
Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFR
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 Теги: Илон Маск, ракеты BFR

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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