Раздел: Невероятное
Илон Маск опубликовал новые фото сверхтяжёлой ракеты BFR
Новая ракета длиной 106 метров будет оснащена двигателем 31 Raptor.
В сеть попали новые изображения сверхтяжелой ракеты-носителя BFR - SpaceX Big Falcon Rocket.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Их опубликовал в Twitter глава SpaceX Илон Маск. На новых фотографиях видно, что конструкция ракеты-носителя претерпела некоторые изменения: в носовой части появились подвижные корневые наплывы, подобные некоторым авиационным решениям.
По данным экспертов, такая конструкция может снижать или увеличивать коэффициент аэродинамического сопротивления, а также может иметь ряд дополнительных возможностей.
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В 2024 году с помощью новой ракеты SpaceX планирует осуществить пилотируемый полет на Марс.
В сеть попали новые изображения сверхтяжелой ракеты-носителя BFR - SpaceX Big Falcon Rocket.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Их опубликовал в Twitter глава SpaceX Илон Маск. На новых фотографиях видно, что конструкция ракеты-носителя претерпела некоторые изменения: в носовой части появились подвижные корневые наплывы, подобные некоторым авиационным решениям.
По данным экспертов, такая конструкция может снижать или увеличивать коэффициент аэродинамического сопротивления, а также может иметь ряд дополнительных возможностей.
Читайте также: Илон Маск показал последнее фото Tesla из космоса
В 2024 году с помощью новой ракеты SpaceX планирует осуществить пилотируемый полет на Марс.
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