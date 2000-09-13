Раздел: Невероятное
На крупной американской АЭС может произойти авария
Причина возможной катастрофы - тяжелые погодные условия.
В тридцати милях к югу от Уилмингтона находится АЭС Брансуик, которая оказалась отрезанной от цивилизации из-за прилива воды в результате непрекращающихся ливней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В итоге комплекс, занимающий 1200 акров, превратился в некий остров. Сотрудники не могут покинуть здание, они будто в ловушке.
Примечательно, что в случае малейшей аварии у руководителей не получится организовать эвакуацию работников. Все дороги непроходимы, реакторы находятся «в режиме отключения 3».
Важно отметить, что проблемы с Брансуик начались еще на прошлых выходных, когда по причине «необычного события» были выключены два реактора. Тогда многие посчитали, что данные меры были предприняты в связи с надвигающимся ураганом. На самом же деле ураган не представлял опасности, причина вывода из работы оборудования другая.
Синоптики предвещают еще больше осадков, поэтому в ближайшее время ситуация не улучшится. Уровень воды поднимется еще примерно на двадцать футов.
Читайте также: Ученые нашли следы крупнейшего цунами в Великобритании
Для обеспечения нормальной работы АЭС имеются генераторы, которые впервые придется активировать за 50 лет. Ранее станция никогда не теряла питание от сети.
В тридцати милях к югу от Уилмингтона находится АЭС Брансуик, которая оказалась отрезанной от цивилизации из-за прилива воды в результате непрекращающихся ливней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В итоге комплекс, занимающий 1200 акров, превратился в некий остров. Сотрудники не могут покинуть здание, они будто в ловушке.
Примечательно, что в случае малейшей аварии у руководителей не получится организовать эвакуацию работников. Все дороги непроходимы, реакторы находятся «в режиме отключения 3».
Важно отметить, что проблемы с Брансуик начались еще на прошлых выходных, когда по причине «необычного события» были выключены два реактора. Тогда многие посчитали, что данные меры были предприняты в связи с надвигающимся ураганом. На самом же деле ураган не представлял опасности, причина вывода из работы оборудования другая.
Синоптики предвещают еще больше осадков, поэтому в ближайшее время ситуация не улучшится. Уровень воды поднимется еще примерно на двадцать футов.
Читайте также: Ученые нашли следы крупнейшего цунами в Великобритании
Для обеспечения нормальной работы АЭС имеются генераторы, которые впервые придется активировать за 50 лет. Ранее станция никогда не теряла питание от сети.
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