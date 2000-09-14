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Раздел: Невероятное  
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В Египте нашли вторую скульптуру сфинкса

В Египте нашли вторую скульптуру сфинкса Древний артефакт отлично сохранился.

На юге Египта неожиданно обнаружили прекрасно сохранившуюся скульптуру с изображением сфинкса на постаменте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Представители египетского Министерства по делам древностей сообщают, что находка была сделана в ходе рутинного мероприятия по очистке местного храма Ком-Омбо от грунтовых вод.

По всей вероятности, относящийся к эпохе Птолемеев артефакт был создан в IV-I века до нашей эры. Статуя искусно вырезана из песчаника. Размеры скульптуры относительно невелики – известно, что ширина изделия составляет всего 28 сантиметров. Голова сфинкса увенчана царским убором уреем с изображением покровительницы Нижнего Египта – богини-кобры Уаджит. На артефакте даже сохранилась темная краска, которой нарисованы глаза мифического существа.

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При взгляде на этого сфинкса создается впечатление, что это живое создание, которое смотрит в свою очередь на вас. Не случайно многие исследователи назвали эту находку не археологическим, а мистическим артефактом. С этим согласились почти все пользователи Сети интернет.

В Египте нашли вторую скульптуру сфинкса
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 Теги: Египет, сфинкс

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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