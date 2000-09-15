Раздел: Невероятное
Зонд снял самые редкие облака на видео
Исследовательский зонд на протяжении нескольких дней на высоте 80 километров сделал больше шести миллионов снимков.
Ученые из NASA воспользовались исследовательским зондом PMC Turbo, чтобы изучить облака. Аппарат с помощью шести фотокамер с высоким разрешением сделал уникальные снимки и собрал данные о различных типах облаков. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Собранная информация помогла ученым NASA узнать причину возникновения разных оттенков у редких серебристых или полярных мезосферных облаков.
PMC Turbo пять дней работал на высоте 80 километров. Он пересек Арктику остановившись у Западного Нунавута в Канаде. За это время зонд сделал более 6 миллионов уникальных изображений, которые позволили больше узнать о редком атмосферном явлении полярных мезосферных облаках.
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Оказалось, что на цвет облаков, которые бывает от темно-серого до голубого, влияет наличие осколков льда в атмосфере.
Ученые из NASA воспользовались исследовательским зондом PMC Turbo, чтобы изучить облака. Аппарат с помощью шести фотокамер с высоким разрешением сделал уникальные снимки и собрал данные о различных типах облаков. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Собранная информация помогла ученым NASA узнать причину возникновения разных оттенков у редких серебристых или полярных мезосферных облаков.
PMC Turbo пять дней работал на высоте 80 километров. Он пересек Арктику остановившись у Западного Нунавута в Канаде. За это время зонд сделал более 6 миллионов уникальных изображений, которые позволили больше узнать о редком атмосферном явлении полярных мезосферных облаках.
Читайте также: Обнаружены останки древнейшего в мире существа
Оказалось, что на цвет облаков, которые бывает от темно-серого до голубого, влияет наличие осколков льда в атмосфере.
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