Ученые выяснили, как наркотик влияет на поведение осьминога

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Лэброс Хидрас, отдыхая с семьей в Греции, поймал в море редкого шестиногого осьминога, и, следуя местной традиции, ударил его об скалу и отнес в соседнюю таверну, чтобы приготовить. Но после того, как повар отказался готовить редкое животное, отец двоих детей сам пожарил его для себя, и только спустя некоторое время понял,