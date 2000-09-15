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Ученые выяснили, как наркотик влияет на поведение осьминога

Ученые выяснили, как наркотик влияет на поведение осьминогаЭкстази повысило социальную активность осьминога

Ученые изучили, как экстази влияет на калифорнийского двупятнистого осьминога Octopus bimaculoides, который известен своим агрессивным поведением ко всем организмам, включая своих сородичей. После приема экстази осьминоги стали более дружелюбными, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Американские биологи обнаружили, что особи двупятнистого калифорнийского осьминога реагируют на прием экстази точно так же, как и люди: становятся более социальными.

Для того, чтобы узнать, как осьминог отреагирует на экстази, осьминога поместили в трехкамерный аквариум, в воду которого добавили наркотик: сама особь находилась в центральной комнате, а в комнатах по бокам от нее был либо новый предмет, либо новая незнакомая особь.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что после приема наркотического вещества осьминоги стали намного социальнее, больше интересуясь новым знакомым, а не предметом.

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Полученные данные позволили сделать вывод, что в организме осьминога присутствует участок, который отвечает за участие серотонинергической системы в регуляции социального поведения. Подобная функция присутствует так же и у человека. Исследование позволило сделать вывод, что подобная регуляция -эволюционно очень древняя.
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 Теги: наркотики, осьминоги

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Сегодня, 20:22 » Автор: Татьяна Ларина
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