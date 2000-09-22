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Ученые испытали устройство для поиска воды на Марсе

Ученые испытали устройство для поиска воды на МарсеИспытания детектора проводились в пустыне

Разработчики из итальянского Национального института астрофизики в пустыне в регионе Дофар в Омане провели испытания детектора ScanMars, с помощью которого космонавты смогут в будущем искать воду на Марсе. Об этом сообщили во время презентации на конгрессе European Planetary Science, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Детектор воды внешне напоминает металлоискатель. ScanMars представляет собой платформу на колесиках, которую космонавты должны перемещать по исследуемой поверхности. В платформе размещен небольшой радар, который через определенные промежутки времени посылает радиочастотные импульсы и принимает их отражения", - говорится в публикации.

Испытания детектора проводились в пустыне в Омане в рамках миссии AMADEE-18, стартовавшей в феврале 2018 года. Целью этой миссии является моделирование марсианских условий, в частности для испытания новых технологий и разработок.

Разработчики сделали около 70 тысяч радиолокационных исследований участка поверхности протяженностью 1,4 километра. При этом были собраны данные о почве на глубине до пяти метров.

По словам разработчиков, детектор пока не способен определять наличие воды в почве, но может находить разного рода неоднородности, которые могут указывать на наличие воды.

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Напомним, ученые из Национального астрофизического института в Болонье обнаружили на южном полюсе Марса подледный водоем диаметром около 20 километров - это первые убедительные свидетельства наличия воды в жидком состоянии на планете.

Ученые испытали устройство для поиска воды на Марсе
Ученые испытали устройство для поиска воды на Марсе
Ученые испытали устройство для поиска воды на Марсе
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 Теги: Марс, вода

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Вчера, 23:21 » Автор: Татьяна Ларина
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