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Раздел: Невероятное  
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Исследователь сфотографировал призраков в старом бункере

Исследователь сфотографировал призраков в старом бункере Мужчина занимается поиском паранормальной активности.

30-летний Джейк Парр из Стокпорта, графство Большой Манчестер, убежден, что заснял лица двух призраков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Одно из лиц было похоже на дядю Фестера - персонажа "Семейки Аддамс", а второе напомнило ему лицо маленькой девочки.

Оба лица проявились на снимках, которые Парр сделал в заброшенном подземном бункере.

Парр занимается изучением аномальных явлений, является "охотником за привидениями" и часто исследует различные заброшенные или исторические места.

Подземный бункер, в котором Парр сделал эти снимки, также находится в Стокпорте. Когда мужчина рассматривал сделанные снимки, он первым заметил лицо лысого мужчины, похожее на "Дядю Фестера" на двери и это его очень напугало.

Исследователь сфотографировал призраков в старом бункере


Потом он стал пристально изучать остальные снимки из бункера и тогда заметил лицо "девочки".

Исследователь сфотографировал призраков в старом бункере


"Когда я находился там. я постоянно ощущал, словно на меня кто-то смотрит в спину. Но мне не было так страшно, пока я не увидел эти фото. При этом мне это не в новинку, я бывал в таких страшных местах как заброшенная психбольница, но эти лица меня действительно напугали".

Несмотря на испуг, Парр хочет вернуться в паранормальный бункер и сделать новые фото.

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"Я брал с собой прибор, который реагирует на электромагнитную активность, я всегда его беру когда отправляюсь искать призраков. И в бункере этот прибор показывал очень большою активность. В будущем я надеюсь провести там крупное исследование".
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 Теги: бункер, призраки

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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