Раздел: Невероятное
Спутник выявил новые планеты, похожие на Землю
Расстояние до планет довольно большое.
НАСА сообщили в Твиттере, что их спутник TESS за несколько дней смог обнаружить несколько двойников Земли вне Солнечной системы. Аппарат был специально запущен для поиска клонов нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первую похожую планету заметили 19 сентября. Дистанция от нас составляет 60 световых лет, вращается двойник вокруг звезды под названием Пи Столовой Горы. Возможно, на космическом теле имеется вода и газ.
20 сентября открыли еще одного клона, но только значительно большего по размерам. Эта планета вращается вокруг звезды LHS 3844. Расстояние до открытой планеты равняется 49 световым годам. Двойник получил название «Горячая Земля».
Читайте также: Специалисты NASA запечатлели редчайшие светящиеся облака
Сам спутник по поиску экзопланет был запущен в этом году. Технология обнаружения основывается на сканировании тел, которые проходят на фоне звезд.
НАСА сообщили в Твиттере, что их спутник TESS за несколько дней смог обнаружить несколько двойников Земли вне Солнечной системы. Аппарат был специально запущен для поиска клонов нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Первую похожую планету заметили 19 сентября. Дистанция от нас составляет 60 световых лет, вращается двойник вокруг звезды под названием Пи Столовой Горы. Возможно, на космическом теле имеется вода и газ.
20 сентября открыли еще одного клона, но только значительно большего по размерам. Эта планета вращается вокруг звезды LHS 3844. Расстояние до открытой планеты равняется 49 световым годам. Двойник получил название «Горячая Земля».
Читайте также: Специалисты NASA запечатлели редчайшие светящиеся облака
Сам спутник по поиску экзопланет был запущен в этом году. Технология обнаружения основывается на сканировании тел, которые проходят на фоне звезд.
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