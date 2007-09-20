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Контакт с щенками может быть опасен для человека, - ученые

Контакт с щенками может быть опасен для человека, - ученыеЩенки могут заражать людей устойчивыми к антибиотикам бактериями

Неосторожное применение антибиотиков в ветеринарии могло стать причиной появления антибиотикорезистентных бактерий, заразивших более 100 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

За последний год контакт с щенками - точнее, с их экскрементами - стал причиной заражения 118 человек бактериями, вызывающими тяжелое расстройство кишечника и не поддающимися лечению популярными антибиотиками. Никто не умер, но 26 человек были госпитализированы, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Все началось в августе 2017-го; тогда во Флориде в больницы обратились шесть человек с одинаковыми симптомами: лихорадка, тошнота, кровь в стуле и сильная диарея. К началу следующего года случаев было уже 118 в 18 штатах. Во всех случаях врачам удалось обнаружить возбудителя - бактерий из рода кампилобактер (Campylobacter), которые, как правило, попадают в организм с плохо обработанным куриным мясом.

Однако оказалось, что во всех 118 случаях источником заражения были не цыплята, а щенки. Почти все пациенты недавно общались с собаками, 29 из них работали в зоомагазинах. Большую часть случаев сначала связали с сетью зоомагазинов Petland, но затем к расследованию добавили названия еще пяти компаний.

На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США посвятили еженедельный Отчет о заболеваемости и смертности случаям заражения через контакт с экскрементами щенков. Особое внимание медиков объясняется необычной тяжестью состояния пациентов и тем фактом, что бактериальная инфекция, обычно не требующая применения антибиотиков, на этот раз оказалась тяжелой, а бактерии - резистентными к популярным антибиотикам.

Отрабатывая версию о заражении через контакт с собаками, специалисты центров проверили собачий корм, но не обнаружили в нем бактерий. Отмели также версию о том, что заражены были щенки от одного заводчика; собаки, с которыми общались пациенты, родились как минимум у 25 разных заводчиков. Зато анализ медицинских карт 150 животных показал, что всех их лечили антибиотиками хотя бы однажды, а половина получала их для профилактики, хотя щенки ничем не болели. Такой подход к антибиотикам опасен, потому что каждый прием этих препаратов увеличивает шансы на появление резистентных бактерий.

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Авторы отчета считают, что слишком частое применение ветеринарами антибиотиков, в том числе широкого спектра, стало причиной появления резистентных штаммов бактерий рода Campylobacter у щенков. Массовое заражение людей резистентными бактериями - повод пересмотреть правила использования антибиотиков в ветеринарии. Хозяевам же авторы документа советуют тщательно мыть руки с мылом после контакта с питомцами.
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 Теги: щенки, бактерии

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Сегодня, 10:18 » Автор: Татьяна Ларина
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