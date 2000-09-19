Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили прочнейший материал во вселенной
Вещество с необычными свойствами называют ядерной пастой.
Команда исследователей рассчитала прочность материала, расположенного глубоко под корой нейтронных звезд и обнаружила, что он является самым прочным материалом во Вселенной, известным науке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Мэтью Каплан (Matthew Caplan), исследователь-постдок из Университета Макгилл, Канада, вместе с коллегами из США успешно провел крупнейшее компьютерное моделирование физики коры нейтронных звезд, впервые описав процессы ее разлома.
"Прочность коры нейтронных звезд, в частности, нижнего слоя коры, имеет большое значение для изучения ряда астрофизических процессов, однако обусловливающие эту прочность факторы недостаточно глубоко изучены в настоящее время", - сказал Каплан.
Нейтронные звезды формируются при взрывах сверхновых, представляющих собой "схлопывание" объекта размером с Солнце до размеров Монреаля, в результате чего их плотность становится "в сотню триллионов раз больше плотности самого плотного материала, обнаруживаемого на Земле".
Из-за мощнейшей гравитации внешние слои нейтронной звезды застывают в твердое вещество, что придает ей сходство с Землей, имеющей твердую кору, окружающую жидкое ядро.
Высокая плотность обусловливает уникальную структуру материала недр нейтронных звезд, известного как ядерная паста. Благодаря проведенным вычислениям, потребовавшим 2 миллиона часов машинного времени на суперкомпьютере – что эквивалентно 250 годам вычислений на ноутбуке с одним хорошим центральным процессором – Каплан и его коллеги смогли «растянуть и деформировать» материал, расположенный глубоко в недрах нейтронной звезды.
Эти находки могут помочь астрофизикам глубже понять гравитационные волны, подобные тем, что были обнаружены в прошлом году со стороны сталкивающихся нейтронных звезд.
Читайте также: Американские подростки сняли человека-волка на видео
Эти новые результаты даже содержат указания на то, что одиночные нейтронные звезды способны генерировать небольшие по интенсивности гравитационные волны, отметили авторы.
Команда исследователей рассчитала прочность материала, расположенного глубоко под корой нейтронных звезд и обнаружила, что он является самым прочным материалом во Вселенной, известным науке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Мэтью Каплан (Matthew Caplan), исследователь-постдок из Университета Макгилл, Канада, вместе с коллегами из США успешно провел крупнейшее компьютерное моделирование физики коры нейтронных звезд, впервые описав процессы ее разлома.
"Прочность коры нейтронных звезд, в частности, нижнего слоя коры, имеет большое значение для изучения ряда астрофизических процессов, однако обусловливающие эту прочность факторы недостаточно глубоко изучены в настоящее время", - сказал Каплан.
Нейтронные звезды формируются при взрывах сверхновых, представляющих собой "схлопывание" объекта размером с Солнце до размеров Монреаля, в результате чего их плотность становится "в сотню триллионов раз больше плотности самого плотного материала, обнаруживаемого на Земле".
Из-за мощнейшей гравитации внешние слои нейтронной звезды застывают в твердое вещество, что придает ей сходство с Землей, имеющей твердую кору, окружающую жидкое ядро.
Высокая плотность обусловливает уникальную структуру материала недр нейтронных звезд, известного как ядерная паста. Благодаря проведенным вычислениям, потребовавшим 2 миллиона часов машинного времени на суперкомпьютере – что эквивалентно 250 годам вычислений на ноутбуке с одним хорошим центральным процессором – Каплан и его коллеги смогли «растянуть и деформировать» материал, расположенный глубоко в недрах нейтронной звезды.
Эти находки могут помочь астрофизикам глубже понять гравитационные волны, подобные тем, что были обнаружены в прошлом году со стороны сталкивающихся нейтронных звезд.
Читайте также: Американские подростки сняли человека-волка на видео
Эти новые результаты даже содержат указания на то, что одиночные нейтронные звезды способны генерировать небольшие по интенсивности гравитационные волны, отметили авторы.
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