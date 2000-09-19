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Ученые обнаружили прочнейший материал во вселенной

Ученые обнаружили прочнейший материал во вселенной Вещество с необычными свойствами называют ядерной пастой.

Команда исследователей рассчитала прочность материала, расположенного глубоко под корой нейтронных звезд и обнаружила, что он является самым прочным материалом во Вселенной, известным науке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.

Мэтью Каплан (Matthew Caplan), исследователь-постдок из Университета Макгилл, Канада, вместе с коллегами из США успешно провел крупнейшее компьютерное моделирование физики коры нейтронных звезд, впервые описав процессы ее разлома.

"Прочность коры нейтронных звезд, в частности, нижнего слоя коры, имеет большое значение для изучения ряда астрофизических процессов, однако обусловливающие эту прочность факторы недостаточно глубоко изучены в настоящее время", - сказал Каплан.

Нейтронные звезды формируются при взрывах сверхновых, представляющих собой "схлопывание" объекта размером с Солнце до размеров Монреаля, в результате чего их плотность становится "в сотню триллионов раз больше плотности самого плотного материала, обнаруживаемого на Земле".

Из-за мощнейшей гравитации внешние слои нейтронной звезды застывают в твердое вещество, что придает ей сходство с Землей, имеющей твердую кору, окружающую жидкое ядро.

Высокая плотность обусловливает уникальную структуру материала недр нейтронных звезд, известного как ядерная паста. Благодаря проведенным вычислениям, потребовавшим 2 миллиона часов машинного времени на суперкомпьютере – что эквивалентно 250 годам вычислений на ноутбуке с одним хорошим центральным процессором – Каплан и его коллеги смогли «растянуть и деформировать» материал, расположенный глубоко в недрах нейтронной звезды.

Эти находки могут помочь астрофизикам глубже понять гравитационные волны, подобные тем, что были обнаружены в прошлом году со стороны сталкивающихся нейтронных звезд.

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Эти новые результаты даже содержат указания на то, что одиночные нейтронные звезды способны генерировать небольшие по интенсивности гравитационные волны, отметили авторы.
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 Теги: материал, звезды

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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