Раздел: Невероятное
Ученые открыли новый вид колибри
Для более тщательного изучения пернатых была организована специальная экспедиция.
Ученые-орнитологи обнаружили в эквадорском высокогорье новый вид колибри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nplus1.
Первооткрывателем стал сотрудник эквадорского Национального института биоразнообразия, орнитолог Франциско Сорноза-Молина. Впервые он заметил необычных птиц в юго-западной части Анд в начале прошлого года. Ученые назвали новый вид птиц Oreotrochilus cyanolaemus, что в переводе означает "синегорлая горная звезда".
Новый вид птиц отнесли к роду колибри-горных звезд, которые выбрали местом обитания высокогорья Анд с суровым климатом. Род состоит из пяти видов пернатых, которые адаптировались к условиям и изменили свои пищевые пристрастия.
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Ученые выяснили, что новый вид птиц обитает на высоте 5 тысяч метров, а их размер составляет 10–13 см. По мнению специалистов, колибри не были обнаружены ранее из-за малочисленной популяции и небольшого ареала обитания. В настоящее время пернатые находятся на грани вымирания.
Ученые-орнитологи обнаружили в эквадорском высокогорье новый вид колибри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nplus1.
Первооткрывателем стал сотрудник эквадорского Национального института биоразнообразия, орнитолог Франциско Сорноза-Молина. Впервые он заметил необычных птиц в юго-западной части Анд в начале прошлого года. Ученые назвали новый вид птиц Oreotrochilus cyanolaemus, что в переводе означает "синегорлая горная звезда".
Новый вид птиц отнесли к роду колибри-горных звезд, которые выбрали местом обитания высокогорья Анд с суровым климатом. Род состоит из пяти видов пернатых, которые адаптировались к условиям и изменили свои пищевые пристрастия.
Читайте также: Ученые открыли новый вид клеток
Ученые выяснили, что новый вид птиц обитает на высоте 5 тысяч метров, а их размер составляет 10–13 см. По мнению специалистов, колибри не были обнаружены ранее из-за малочисленной популяции и небольшого ареала обитания. В настоящее время пернатые находятся на грани вымирания.
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