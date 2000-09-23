Раздел: Невероятное
Ученые сделали интересное открытие о вымирании видов на Земле
Великое вымирание видов на Земле было мгновенным
Оно прошло не более чем за тысячу лет. Для подобного события это очень быстро и тому пока нет убедительных объяснений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Великое вымирание видов жизни на Земле было мгновенным. К такому выводу пришли китайские, американские и канадские учёные.
В ходе своих исследований они изучали отложения на Южном Китае, которые были приграничными между пермским и триасовым периодами. Именно тогда случилось Великое вымирание.
Никогда ни до, ни после такое огромное количество видов не исчезало полностью и навсегда. Ранее считалось, что к крупнейшему вымиранию на Земле привело массовое извержение крупнейших вулканов на территории нынешней Сибири. Якобы, они «выдали» излишнюю углекислоту, которая привела к глобальному потеплению.
Установлено, что морская вода в результате этого потеплела на 3 – 5 градусов Цельсия. Однако, когда окончился последний ледниковый период, этот показатель был даже больше. В то же время массового вымирания не произошло.
Есть другая группа учёных, которые связывают Великое вымирание не с потеплением, а, напротив, с наступлением значительного похолодания. Во время него океанические воды далеко отступили.
Читайте также: Ученые сделали интересное открытие о мамонтах
То есть, сначала растения вымерли и прекратили потреблять углекислый газ. Это вызвало его накопление в атмосфере, парниковый эффект и, как следствие, потепление. Не исключается, что причиной был и крупный упавший астероид. Однако, найти его следы в слоях той эпохи почти безнадёжно.
Оно прошло не более чем за тысячу лет. Для подобного события это очень быстро и тому пока нет убедительных объяснений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Великое вымирание видов жизни на Земле было мгновенным. К такому выводу пришли китайские, американские и канадские учёные.
В ходе своих исследований они изучали отложения на Южном Китае, которые были приграничными между пермским и триасовым периодами. Именно тогда случилось Великое вымирание.
Никогда ни до, ни после такое огромное количество видов не исчезало полностью и навсегда. Ранее считалось, что к крупнейшему вымиранию на Земле привело массовое извержение крупнейших вулканов на территории нынешней Сибири. Якобы, они «выдали» излишнюю углекислоту, которая привела к глобальному потеплению.
Установлено, что морская вода в результате этого потеплела на 3 – 5 градусов Цельсия. Однако, когда окончился последний ледниковый период, этот показатель был даже больше. В то же время массового вымирания не произошло.
Есть другая группа учёных, которые связывают Великое вымирание не с потеплением, а, напротив, с наступлением значительного похолодания. Во время него океанические воды далеко отступили.
Читайте также: Ученые сделали интересное открытие о мамонтах
То есть, сначала растения вымерли и прекратили потреблять углекислый газ. Это вызвало его накопление в атмосфере, парниковый эффект и, как следствие, потепление. Не исключается, что причиной был и крупный упавший астероид. Однако, найти его следы в слоях той эпохи почти безнадёжно.
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