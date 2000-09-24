Ученые сделали невероятное открытие о смерти Вселенной

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые выяснили, сколько просуществует Вселенная Согласно данным на сегодняшний день, возраст Вселенной составляет 14 млрд лет.

Ученые сделали неожиданное открытие о Вселенной Открытие имеет большое значение в плане анализа процесса расширения Вселенной, формирования галактик и появления новых звезд.

Ученые NASA насчитали во Вселенной два триллиона галактик Кроме того, ученые выяснили, что Вселенная уменьшилась в размерах в 10 раз.