Раздел: Невероятное
Ученые сделали невероятное открытие о смерти Вселенной
Вселенная будет существовать гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
В Японии ученые университета Токио и Национальной астрономической обсерватории сделали прогноз о том, когда наступит смерть Вселенной. В расчетах им помогло наблюдение за 10 миллионами галактик в видимой части Вселенной при помощи мощнейшего телескопа на Гавайях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Полученные данные они сопоставили с правилами гравитации, поведением темной материи в космосе, законов термодинамики и Теорией большого взрыва. Несмотря на то, что они не первые, кто делал подобные расчеты, японские ученые смогли как можно точнее предсказать время гибели Вселенной.
Судя по их результатам, Вселенная будет жить гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Результаты показали, что конец Вселенной наступит не раньше, чем через 140 млрд лет. Напомним, что возраст вселенной составляет лишь 13,79 млрд лет.
Читайте также: Ученые сделали невероятное открытие о кораллах
Как отметил профессор Тиакэ Хикагэ, он и его команда планируют продолжить дальнейшее исследование других галактик, чтобы получить еще более точное время прекращения существования Вселенной.
В Японии ученые университета Токио и Национальной астрономической обсерватории сделали прогноз о том, когда наступит смерть Вселенной. В расчетах им помогло наблюдение за 10 миллионами галактик в видимой части Вселенной при помощи мощнейшего телескопа на Гавайях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Полученные данные они сопоставили с правилами гравитации, поведением темной материи в космосе, законов термодинамики и Теорией большого взрыва. Несмотря на то, что они не первые, кто делал подобные расчеты, японские ученые смогли как можно точнее предсказать время гибели Вселенной.
Судя по их результатам, Вселенная будет жить гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Результаты показали, что конец Вселенной наступит не раньше, чем через 140 млрд лет. Напомним, что возраст вселенной составляет лишь 13,79 млрд лет.
Читайте также: Ученые сделали невероятное открытие о кораллах
Как отметил профессор Тиакэ Хикагэ, он и его команда планируют продолжить дальнейшее исследование других галактик, чтобы получить еще более точное время прекращения существования Вселенной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
140
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
Оставьте свой комментарий