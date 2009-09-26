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Раздел: Невероятное  
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Названа новая опасность полета на Марс

Названа новая опасность полета на МарсНазвана новая опасность полета на МарсКоличество радиации в эксперименте было эквивалентно месячному пребыванию в межпланетном пространстве.

Ученые Джорджтаунского университета (США) пришли к выводу, что длительные космические путешествия подвергают астронавтов повышенному риску дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также развития опухолей в кишечнике. Причиной является воздействие галактических космических лучей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

В качестве модельной системы исследователи использовали тонкую кишку мышей, которую подвергали воздействию низких доз радиации, выделяющейся при распаде изотопов железа-56. Другую группу грызунов облучали гамма-квантами, а третья была в безопасности. Оказалось, что в первой группе у грызунов увеличивалась вероятность развития раковых новообразований, а также уменьшалась способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Кроме того, облучение при распаде изотопов провоцировало появление клеток со старческим фенотипом (совокупностью внешних признаков).

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Современные технологии экранирования пока еще не позволяют полностью защитить астронавта от воздействия космических лучей. Хотя полет на Луну не представляет серьезной опасности, пилотируемая миссия на Марс может значительно повредить здоровью.
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 Теги: Марс, полет, опасность

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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