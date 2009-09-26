Раздел: Невероятное
Названа новая опасность полета на Марс
Количество радиации в эксперименте было эквивалентно месячному пребыванию в межпланетном пространстве.
Ученые Джорджтаунского университета (США) пришли к выводу, что длительные космические путешествия подвергают астронавтов повышенному риску дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также развития опухолей в кишечнике. Причиной является воздействие галактических космических лучей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
В качестве модельной системы исследователи использовали тонкую кишку мышей, которую подвергали воздействию низких доз радиации, выделяющейся при распаде изотопов железа-56. Другую группу грызунов облучали гамма-квантами, а третья была в безопасности. Оказалось, что в первой группе у грызунов увеличивалась вероятность развития раковых новообразований, а также уменьшалась способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Кроме того, облучение при распаде изотопов провоцировало появление клеток со старческим фенотипом (совокупностью внешних признаков).
Читайте также: Установлена новая опасность полета на Марс
Современные технологии экранирования пока еще не позволяют полностью защитить астронавта от воздействия космических лучей. Хотя полет на Луну не представляет серьезной опасности, пилотируемая миссия на Марс может значительно повредить здоровью.
Ученые Джорджтаунского университета (США) пришли к выводу, что длительные космические путешествия подвергают астронавтов повышенному риску дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также развития опухолей в кишечнике. Причиной является воздействие галактических космических лучей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
В качестве модельной системы исследователи использовали тонкую кишку мышей, которую подвергали воздействию низких доз радиации, выделяющейся при распаде изотопов железа-56. Другую группу грызунов облучали гамма-квантами, а третья была в безопасности. Оказалось, что в первой группе у грызунов увеличивалась вероятность развития раковых новообразований, а также уменьшалась способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Кроме того, облучение при распаде изотопов провоцировало появление клеток со старческим фенотипом (совокупностью внешних признаков).
Читайте также: Установлена новая опасность полета на Марс
Современные технологии экранирования пока еще не позволяют полностью защитить астронавта от воздействия космических лучей. Хотя полет на Луну не представляет серьезной опасности, пилотируемая миссия на Марс может значительно повредить здоровью.
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